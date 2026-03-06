Νικολάου: «Δεχτήκαμε γκολ την ώρα που αγωνιζόμασταν με δέκα ποδοσφαιριστές»

Τα όσα δήλωσε ο Μάριος Νικολάου μετά την ήττα του Ακρίτα από την ΑΕΚ με 3-0:

«Ξεκινήσαμε το παιχνίδι δεχόμενοι γκολ την ώρα που αγωνιζόμασταν με δέκα ποδοσφαιριστές. Μετά προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε, δεν τα καταφέραμε και δεχτήκαμε δεύτερο γκολ. Έτσι τελείωσε το Α’ ημίχρονο. Στο Β’ ημίχρονο κάναμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες που δεν μπορέσουμε να τις κάνουμε γκολ. Ρισκάραμε και σε μια φάση η ΑΕΚ έκανε το 3-0. Μετά ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να αντιδράσουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά για τα επόμενα παιχνίδια».