Η Βιλερμπάν έκανε την έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη και βύθισε ακόμα περισσότερο την Εφές!

Η Βιλερμπάν είχε σταθερά το προβάδισμα στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Εφές και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 91-88, για την 30ή αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Έκανε την έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη η Βιλερμπάν!

Η γαλλική ομάδα παρουσίασε το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο, είχε σταθερά το προβάδισμα στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Εφές για την 30ή αγωνιστική της Ευρωλίγκας και τελικά κατάφερε να πάρει την οριακή νίκη με 91-88!

Έτσι, η Εφές γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της και έπεσε στο 9-21, παραμένοντας κολλημένη στα χαμηλά της βαθμολογίας και πολύ μακριά από τη δεκάδα, ενώ η Βιλερμπάν ανέβηκε στο 8-22, αλλά παραμένει μόνη στην τελευταία θέση.

MVP για τους νικητές ήταν ο Ανγκόλα, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 26 πόντους, μαζί με 4 ριμπαόυντ και 2 ασίστ, παίρνοντας σημαντικές βοήθειες από Σέλιας (15π) και Ερτέλ (14π, 7 ασίστ). Για την Εφές, ξεχώρισαν Χαζέρ (20π) και Λι (18π).

Για την επόμενη αγωνιστική, η Εφές θα ταξιδέψει στη Γερμανία και στο Μόναχο για να κοντραριστεί με την Μπάγερν, ενώ η ASVEL την επόμενη εβδομάδα έχει το εκτός έδρας γαλλικό ντέρμπι της με την Παρί.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 47-49, 62-66, 88-91

 

Διαβαστε ακομη