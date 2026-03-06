ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ άφησε πίσω την καταιγίδα και βάζει πίεση σε Απόλλων και Ομόνοια

Δημοσιευτηκε:

Δείτε πώς διαμορφώθηκε το σκηνικό μετά τη νίκη της ΑΕΚ.

Έβγαλε αντίδραση και άφησε πίσω της τα προβλήματα η ΑΕΚ, επιστρέφοντας στις νίκες με το επιβλητικό 3-0 επί του Ακρίτα στην «Αρένα», στην πρεμιέρα της 25ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Μετά από μία ισοπαλία, δύο ήττες και τις αντιδράσεις του κόσμου που έφεραν αναταράξεις στο οικοδόμημα της ΑΕΚ (παραίτηση Καραπατάκη, ιδιάκεθ, Ρόκα), η ΑΕΚ έδειξε θέληση να επανέλθει στη διεκδίκηση του τίτλου και τα κατάφερε!

Με αυτή τη νίκη προσπέρασε τον Απόλλωνα κατά έναν βαθμό, ενώ βρίσκεται στο -5 από την κορυφή και την Ομόνοια. Είναι αυτονόητο ότι η ομάδα της Λάρνακας βάζει πίεση τόσο στους κυανόλευκους όσο και στους πράσινους οι οποίοι θα αναμετρηθούν με ΑΕΛ και Ομόνοια Αραδίππου, αντίστοιχα. Η συνέχεια της 25ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan:  

ΑΕΚ – Ακρίτας  3-0

Σάββατο, 7 Μαρτίου

17:00 Ολυμπιακός - Εθνικός Άχνας

18:00 Πάφος FC - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ομόνοια

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Απόλλων - ΑΕΛ

16:00 Ένωση - Άρης

17:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

 

 

