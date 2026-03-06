ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάνουν ήδη σκέψεις απόλυσης του Τούντορ στην Τότεναμ: Ψηλά στη λίστα ο Ντε Τζέρμπι

Το κάκιστο ξεκίνημα του Ίγκορ Τούντορ στον πάγκο της Τότεναμ έχει ήδη φέρει σκέψεις απόλυσης του Κροάτη προπονητή στον λονδρέζικο σύλλογο!

Η Τότεναμ οδεύει από το κακό προς το χειρότερο, αφού ούτε η άφιξη του Ίγκορ Τούντορ στην τεχνική της ηγεσία έφερε κάποια βελτίωση στην αγωνιστική της εικόνα.

Οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν και στην εντός έδρας αναμέτρησή τους με την Κρίσταλ Πάλας, γνωρίζοντας την τρίτη διαδοχική ήττα τους με τον Κροάτη στον πάγκο τους και όντας πλέον μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού!

Προφανώς, στις τάξεις της ομάδας επικρατεί εντονότατη ανησυχία, με την «Telegraph» να αποκαλύπτει ότι η διοίκηση κάνει σκέψεις διαζυγίου με τον Τούντορ, ο οποίος δεν έχει καν συμπληρώσει έναν μήνα στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο δημοσίευμα, στην Τότεναμ έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ο οποίος αποτελεί εδώ και μερικές εβδομάδες παρελθόν από τη Μαρσέιγ.

Ο Τούντορ είναι ο τρίτος προπονητής που κάθεται στον πάγκο της Τότεναμ μέσα σε μερικούς μήνες, αφού ο Τόμας Φρανκ που αντικατέστησε τον Άγγελο Ποστέκογλου, δεν μακροημέρευσε.

 

ΔΙΕΘΝΗ

