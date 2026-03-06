ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνεθ: «Συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνεθ: «Συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ»

Οι δηλώσεις του υπηρεσιακού προπονητή της ΑΕΚ.

Ευχαριστημένος από την επάνοδο της ΑΕΚ στις επιτυχίες παρουσιάστηκε ο υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας Κάρλες Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη επί του Ακρίτα με 3-0.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που επιστρέψαμε στις νίκες μετά από τρία ματς. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ. Αφιερώνω τη νίκη στον πρόεδρο».

Σε ερώτηση ποια ήταν η διαφορά με το προηγούμενο ματς, είπε:

«Η αφοσίωση που προέρχεται από τον επαγγελματισμό της ομάδας. Είναι ένα υγιές γκρουπ, το έβγαλαν από τη δουλειά τους.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κάθε αντίπαλος προσαρμόζεται διαφορετικά απέναντι σε εμάς. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανταποκρίθηκαν οι ποδοσφαιριστές».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Βιλερμπάν έκανε την έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη και βύθισε ακόμα περισσότερο την Εφές!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νικολάου: «Δεχτήκαμε γκολ την ώρα που αγωνιζόμασταν με δέκα ποδοσφαιριστές»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ άφησε πίσω την καταιγίδα και βάζει πίεση σε Απόλλων και Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνεθ: «Συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ»

ΑΕΚ

|

Category image

Βγήκε μπροστά ο Μιλίτσεβιτς: «Δεν συμφωνώ με τον κόσμο - Η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο»

ΑΕΚ

|

Category image

Διπλό του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Αχιλλέα Καϊμακλίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού ο Απόλλωνας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πράσινο άλμα προς την άνοδο!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ξαλάφρωσε με τριάρα η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άσχημα νέα για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάνουν ήδη σκέψεις απόλυσης του Τούντορ στην Τότεναμ: Ψηλά στη λίστα ο Ντε Τζέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Είναι πολύ νωρίς να αρχίσουμε να συζητάμε…»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ούτε αυτή τη φορά υπολογίζονται Σεμέδο και Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Κάνουμε το σωστό, δείχνει να δουλεύει»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Γύρος του θριάμβου στην «ΑΕΚ Αρένα»

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη