Μαρτίνεθ: «Συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ»

Ευχαριστημένος από την επάνοδο της ΑΕΚ στις επιτυχίες παρουσιάστηκε ο υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας Κάρλες Μαρτίνεθ στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη επί του Ακρίτα με 3-0.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που επιστρέψαμε στις νίκες μετά από τρία ματς. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, συνεχίσαμε τη δουλειά που έκανε ο κ. Ιδιάκεθ. Αφιερώνω τη νίκη στον πρόεδρο».

Σε ερώτηση ποια ήταν η διαφορά με το προηγούμενο ματς, είπε:

«Η αφοσίωση που προέρχεται από τον επαγγελματισμό της ομάδας. Είναι ένα υγιές γκρουπ, το έβγαλαν από τη δουλειά τους.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κάθε αντίπαλος προσαρμόζεται διαφορετικά απέναντι σε εμάς. Το πιο σημαντικό είναι ότι ανταποκρίθηκαν οι ποδοσφαιριστές».