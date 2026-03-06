Βγήκε μπροστά ο Μιλίτσεβιτς: «Δεν συμφωνώ με τον κόσμο - Η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο»

Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Ακρίτα (3-0), ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κατάσταση στην ΑΕΚ.

«Όλοι ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για όλους μας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και μας άξιζε η νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, στο δεύτερο δεχτήκαμε κάποιες φάσεις. Με την Ομόνοια Αραδίππου σκοράραμε πρώτοι, είχαμε και κάποιες φάσεις αλλά χάσαμε», είπε και πρόσθεσε: «Όσον αφορά το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, είναι φυσικά το φαβορί. Θα πάμε να δείξουμε καλό πρόσωπο και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να έρθουμε σε μια γεμάτη Αρένα και να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Γνωρίζω τι λέει ο κόσμος και δεν συμφωνώ. Μπορούμε να κατακτήσουμε τον τίτλο, έχουμε playoffs. Η νίκη είναι αφιερωμένη στον πρόεδρο Άντρο Καραπατάκη».