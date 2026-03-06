Για την ισοπαλία με τον Απόλλωνα, τη μάχη για τον τίτλο και το παιχνίδι που ακολουθεί με την Ομόνοια Αραδίππου μίλησε ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, στο κανάλι των πρασίνων.

«Είναι πολύ νωρίς να αρχίσουμε να συζητάμε για το πως θα τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα να παίξουμε, υπάρχουν πολλές ισοδύναμες ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα, ιδιαίτερα όταν μπαίνεις στα πλέι οφ αλλά και προηγουμένως, οπότε η προσοχή μας είναι πάντοτε στραμμένη στο κάθε επόμενο παιχνίδι» ανάφερε μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο βίντεο: