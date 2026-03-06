Διπλό του ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Αχιλλέα Καϊμακλίου

To δέκατο ροζ φύλλο του πήρε ο ΑΠΟΕΛ Perestroika, κερδίζοντας με ... τον Αχιλλέα Καϊμακλίου, για την 18η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League. Έτσι, οι «γαλαζοκίτρινοι» ολοκλήρωσαν την α' φάση της διοργάνωσης με 28 βαθμούς, όντας στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ από την άλλη ο Αχιλλέας Καϊμακλίου είναι τελευταίος με 20 βαθμούς.

Στα του αγώνα, στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου το τρίποντο του Honor έφερε τη διαφορά στους εφτά πόντους για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ Perestroika (5-12), με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου να μειώνει στον πόντο (13-14) στο 6' μετά το δίποντο του Mansel. Aκολούθησε σερί έξι πόντων για την ομάδα της Λευκωσίας που στο οκτώ είχε προβάδισμα επτά πόντων (13-20) μετά το λέι απ του Funderburk, ενώ στο τέλος της περιόδου μειώθηκε στους τέσσερις (18-22) μετά το τρίποντο του Κωνσταντίνου.

Τρεισήμισι λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου με το τρίποντο του Pointer η διαφορά έφθασε για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό (23-33). Στο 17' το τρίποντο του Cole μείωσε στους επτά (35-42) για να ακολουθήσει σερί των φιλοξενουμένων που ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος της περιόδου ξέφυγαν στους 13 πόντους (35-48) μετά τη βολή του Honor. Για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ακολούθησε το λέι απ του Cole για τους γηπεδούχους και το τρίποντο του Pointer για τον ΑΠΟΕΛ (37-51).

Στο 24' με τις βολές του Acquaah ο Αχιλλέας πλησίασε στους έξι πόντους (50-56), με τον ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια να πετυχαίνει επτά συνεχόμενους πόντους και άνοιξε ξανά την ψαλίδα του σκορ σε διψήφιο αριθμό, με τη διαφορά να πάει στους 13 (50-63) στο 26' μετά το λέι απ του Funderburk. Δευτερόλεπτα πριν από το κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου το τρίποντο του Whyte ανέβασε τη διαφορά στους 17 πόντους (58-75), για να ακολουθήσει βολή του Μιλίνκοβιτς (59-75).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι απλά μείωσαν κατά έξι πόντους (πέτυχαν 21 έναντι 15), με τον ΑΠΟΕΛ να παίρνει εν τέλει το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 90-80.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 37-51, 59-75, 80-90

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευριπίδης Ανδρέου)

Αcquaah 16 (2), Mansel 12 (1), Cole 28 (3), Aντρέου, Κωνσταντίνου 9 (2), Νεοφύτου 9 (1), Μιλίνκοβιτς 4, Ντάφος 2

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Nικόλας Παπαδόπουλος)

Honor 16 (3), Whyte 20 (3), Λουκά 6, Pointer 13 (2), Funderburk 21 (1), Μύθιλλος, Χατζηκώστας, Κοιλαράς 5 (1), Παπαμιχαήλ 3, Μανναρης 2, Σιάλαρος, Μαντοβάνης 4