Προπόνηση υπό το βλέμμα του Παπασταύρου (ΦΩΤΟ)

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του σαββατιάτικου (7/3) αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου. Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να αφήσει πίσω το δύσκολο διάστημα που προηγήθηκε σε Κύπρο και Ευρώπη, καθώς συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο στο πρωτάθλημα και έπειτα έχει πλέον την δυνατότητα της… ξεκούρασης.

Τα αγωνιστικά προβλήματα βέβαια δεν λείπουν από το «τριφύλλι». Ο Μπεργκ δεν υπολογίζει στον βασικό Μασούρα, στον Οντουμπάντζο αλλά και στον τιμωρημένο Παναγιώτου. Απ’ εκεί και πέρα αμφίβολοι παραμένουν οι Σεμέδο και Άιτινγκ. Στα θετικά, η επιστροφή του Γιόβετιτς. Δεδομένα εκτός οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.

Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε από κοντά την πρωινή προπόνηση των πρασίνων και θέλησε να δώσει μήνυμα… αντεπίθεσης μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ και την ισοπαλία με τον Απόλλωνα. Ο διοικητικός ηγέτης της Ομόνοιας πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να το πάει μέχρι τέλους και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν άπαντες.