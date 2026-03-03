Νέα Σαλαμίνα: Εκκωφαντική επιστροφή

Η Νέα Σαλαμίνα με το διαστημικό στατιστικό των 22 νικών και 2 ισοπαλίων σε 24 αγώνες φέτος, επιστρέφει και επίσημα στην μεγάλη κατηγορία.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές εργάστηκαν μεθοδικά, χτίζοντας ένα σύνολο που συνδύασε εμπειρία και νεανικό ενθουσιασμό. Το αποτέλεσμα ήταν η πολυπόθητη άνοδος και η δικαίωση των προσπαθειών όλης της χρονιάς, που συνδιάστηκε και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Φέτος είναι ακόμα αήττητη κι ενώ τρέχει ένα σερί 10 συνεχόμενων αγώνων στους οποίους κέρδισε, ενώ πρώτος σκόρερ της ομάδας είναι ο Παναγιώτης Λουκά, με τον υψηλόσωμο επιθετικό να μετρά 11 γκολ φέτος, επιστρέφοντας ζεστός στην Α΄ κατηγορία έτοιμος να δείξει την αξία του.

Πρόκληση πλέον είναι η σταθεροποίηση και η καθιέρωση στην Α’ Κατηγορία, αφού είναι μια ιστορική ομάδα με οπαδούς που αξίζουν πολλά περισσότερα, δικαιούται να βρίσκεται και να πρωταγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία . Με σωστό προγραμματισμό και ενότητα, η Νέα Σαλαμίνα μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, φιλοδοξώντας όχι μόνο να παραμείνει, αλλά και να πρωταγωνιστήσει ξανά στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Αντρέας Πολυκάρπου