Β' Κατηγορία: Με το δεξί το... τρένο της ΠΑΕΕΚ και φουλ για άνοδο!

Με ιδανικό τρόπο έκανε η ΠΑΕΕΚ πρεμιέρα στη β' φάση του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας, επικρατώντας με 3-1 του ΑΣΙΛ στο στάδιο «Κερύνεια - Επιστροφή».

Η προσφυγική ομάδα, η οποία εξελίσσεται στο δεύτερο μεγάλο φαβορί για την άνοδο μετά τη Νέα Σαλαμίνα που την έχει... κλειδώσει, έφτασε τα έξι σερί τρίποντα κι ανέβηκε στους 32 βαθμούς, αυξάνοντας τη διαφορά της στο +4 από την τρίτη Δόξα (που χθες έμεινε στο 1-1 με την Καρμιώτισσα), στο +6 από Ομόνοια 29Μ και Αγία Νάπα (που αγωνίζονται μεταξύ τους) και στο +7 από την ομάδα των Πολεμιδιών.

Στον δεύτερο όμιλο, η ΑΕΖ πήρε μεγάλο διπλό στις καθυστερήσεις επί της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου με 3-2 και πλησίασε τις θέσεις σωτηρίας, ενώ διπλό με το ίδιο σκορ πήρε και ο Εθνικός Λατσιών κόντρα στον Χαλκάνορα βγαίνοντας από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ισόπαλο ολοκληρώθηκε το Σπάρτακος - Ηρακλής Γερολάκκου (1-1).

A' όμιλος

Παρασκευή 16/1

Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1

Σάββατο 17/1

ΠΑΕΕΚ - ΑΣΙΛ 3-1

17:00 Ομόνοια 29Μ - Αγία Νάπα

Κυριακή 18/1

14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

Βαθμολογία

1. Νέα Σαλαμίνα 41 (-1 αγώνα)

2. ΠΑΕΕΚ 32

3. Δόξα 28

------------------------------

4. Ομόνοια 29Μ 26 (-1 αγώνα)

5. Αγία Νάπα 26 (-1 αγώνα)

6. Καρμιώτισσα 25

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21 (-1 αγώνα)

Β' όμιλος

Σάββατο 17/1

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου - ΑΕΖ 2-3

Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 2-3

Σπάρτακος - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

Κυριακή 18/1

14:30 Διγενής Μόρφου - Αχυρώνας Ονήσιλος

Βαθμολογία

1. Διγενής Μόρφου 20 (-1 αγώνα)

2. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 18

3. Χαλκάνορας 17

4. Σπάρτακος Κιτίου 17

5. Εθνικός Λατσιών 15

------------------------------

6. Ηρακλής Γερολάκκου 14

7. ΑΕΖ 13

8. Αχυρώνας Ονήσιλος 4 (-1 αγώνα)