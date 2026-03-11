Το πρωτάθλημα μπαίνει στην τελική ευθεία και στην Ομόνοια φορτσάρουν για τους 11 τελικούς που ακολουθούν, με το βλέμμα στραμμένο στην κατάκτηση του τίτλου. Οι έξι βαθμοί είναι σημαντική διαφορά και με ενδεχόμενο τρίποντο επί του Ολυμπιακού (15/03) θα διατηρήσει (δεδομένα) αποστάσεις. Το αγωνιστικό λοιπόν βρίσκεται σε πλήρη προτεραιότητα και όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν. Οι ανανεώσεις συμβολαίων με Κουλιμπαλί και Εβάντρο άνοιξαν την… όρεξη του κόσμου, όμως, παρά τις αρχικές επαφές με τους επόμενους στόχους, οι διαπραγματεύσεις «πάγωσαν», προς το παρόν, λόγω του μεγάλου στόχου της σεζόν.

Ο Χένινγκ Μπεργκ σαφώς και έχει ήδη διαμορφώσει τη σχετική λίστα με τις ανανεώσεις που προκρίνει κι έτσι η διοίκηση είναι ενήμερη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που αποτελούν βασικά γρανάζια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, όπως για παράδειγμα οι Σεμέδο και Μασούρας. Η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ο πρώτος θα ακολουθήσει την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ 2026 και ως φυσικό επακόλουθο είναι να αναμένει μια πρόταση από προηγμένο πρωτάθλημα με σαφώς υψηλότερες απολαβές, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι πράσινοι δεν θα το παλέψουν.

Απó εκεί και πέρα ολοκληρώνονται τα συμβόλαια των: Γιόβετιτς, Φαμπιάνο, Μάριτς, Εράκοβιτς, Ντιουνκού, Σίμιτς και Κυριακίδη. Οι πρώτοι δύο είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λόγω της ηλικίας τους, η μπάλα βρίσκεται στα δικά τους πόδια σχετικά με το αν θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν μπάλα. Ο Φαμπιάνο δε ταλαιπωρείται από τραυματισμό και κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Αναμφίβολα, αν αποφασίσει πως θα συνεχίσει, δεν τίθεται θέμα συζήτησης λόγω της ιδιαίτερης σύνδεσης που έχει με το «τριφύλλι».

Στην Ομόνοια κρατούν καλά κλειστά τα χαρτιά τους και δεν διαρρέει το παραμικρό σχετικά με τις προθέσεις ενόψει του καλοκαιριού. Τονίζεται πως δεν αναμένονται ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα καθώς η προσοχή είναι καθαρά στο αγωνιστικό.