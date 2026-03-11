Με τεράστιο Βαλδέρδε, ισχυρό προβάδισμα η Ρεάλ - Μεγάλες νίκες για Παρί και Μπόντο Γκλιμτ

Σε μία απίστευτη ποδοσφαιρική παράσταση, που όμοιά της έχουμε δει στο παρελθόν μόνο από τα «ιερά τέρατα» του χώρου, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε θρίαμβο 3-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, στο πρώτο ματς των «16» του Champions League. Ο αρχηγός της «βασίλισσας» πέτυχε τρία υπέροχα γκολ απέναντι στον Ντοναρούμα πραγματοποιώντας την εμφάνιση της ζωής του απόψε στο «Μπερναμπέου». Η Ρεάλ, μάλιστα, έχασε και πέναλτι (απέκρουσε ο Ντοναρούμα) με τον Βινίσιους στο 58΄.

Αν δεν υπήρχε αυτός, τότε σίγουρα η βραδιά θα ανήκε στη Μπόντο Γκλιμτ. Η ομάδα-θαύμα της διοργάνωσης, διέλυσε 3-0 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας και οδεύει ολοταχώς στους προημιτελικούς στην παρθενική της συμμετοχή. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός, αντικαταστάθηκε στο 63΄, ενώ υπέπεσε στο πέναλτι με το οποίο οι Νορβηγοί άνοιξαν το σκορ λίγο μετά το ημίωρο.

Τέλος, στο Παρίσι, οι πρωταθλητές Ευρώπης του Λουϊς Ενρίκε επικράτησαν 5-2 της Τσέλσι. Δύο φορές προηγήθηκε η Παρί, οι Άγγλοι είχαν τις απαντήσεις, όμως στο τελευταίο 20λεπτο ένα ολέθριο λάθος του γκολκίπερ Γιόργκενσεν και στη συνέχεια δύο γκολ του Κβαρατσκέλια διαμόρφωσαν το τελικό σκορ που δίνει «μισή πρόκριση» στους Γάλλους ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι - Λίβερπουλ 1-0 (7΄ Λεμίνα)

Αταλάντα - Μπάγερν Μονάχου 1-6 (90+1΄ Πάσαλιτς - 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τότεναμ 5-2 (6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν - 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα 1-1 (86΄ Μπαρνς - 90+6΄ πεν. Γιαμάλ)

Λεβερκούζεν - Άρσεναλ 1-1 (46' Αντριχ - 89' πέν. Χάβερτς)

Μπόντο/Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0 (32΄πεν. Φετ, 45+1΄ Μπλόμπεργκ, 71΄ Χογκ)

Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι 5-2 (10΄ Μπαρκολά, 40΄ Ντεμπελέ, 74΄ Βιτίνια, 86΄,90+4΄ Κβαρατσκέλια - 28΄ Γκούστο, 56΄ Έντσο Φερνάντες)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι 3-0 (20΄,27΄,42΄ Βαλβέρδε)

* Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 και 18/3