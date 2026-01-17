Συνεχίζεται η δράση στη Β' Κατηγορία

Μετά τον χθεσινό αγώνα Δόξα - Καρμιώτισσα (1-1) με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της B' φάσης της Β' Κατηγορίας για τον Α' Όμιλο, η δράση συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο.

Συγκεκριμένα, σήμερα, θα γίνουν άλλα δύο ματς στον α΄ όμιλο (ΠΑΕΕΚ-ΑΣΙΛ στις 14:30 και Ομόνοια 29ης Μαΐου-Αγία Νάπα στις 17:00), ενώ η πρωτοπόρος Νέα Σαλαμίνα θα παίξει την Κυριακή (14:30) με τη ΜΕΑΠ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 41, ΠΑΕΕΚ 29, Δόξα 28, Ομόνοια 29Μ 26, Αγία Νάπα 26, Καρμιώτισσα 25, ΑΣΙΛ 23, ΜΕΑΠ 21.

Στον Β΄ Όμιλο, σήμερα (14:30) θα γίνουν τα παιχνίδια ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-ΑΕΖ, Χαλκάνορας-Εθνικός Λατσιών και Σπάρτακος-Ηρακλής ενώ την Κυριακή θα παίξουν Διγενής Μόρφου-Αχ./Ονήσιλος.

Η βαθμολογία στο β΄ όμιλο: Διγενής Μόρφου 20, ΑΠΕΑ Ακρ. 18, Χαλκάνορας 17, Σπάρτακος 16, Ηρακλής Γερ. 13, Εθνικός Λατσιών 12, ΑΕΖ 10, Αχ./Ονήσιλος 4.