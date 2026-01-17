Πένθος στη Φιορεντίνα: Πέθανε ο ιδιοκτήτης της Ρόκο Κομίσο

Το ιταλικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια της Φιορεντίνα βυθίστηκαν στο πένθος, καθώς τα ξημερώματα του Σαββάτου απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Ρόκο Κομίσο.

Ο ισχυρός άνδρας των «Βιόλα» έδινε το τελευταίο διάστημα μια γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η Φιορεντίνα επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του προέδρου της μέσα από μια εκτενή ανακοίνωση.

Ο Ρόκο Κομίσο είχε αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών του συλλόγου το 2019. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η ομάδα της Φλωρεντίας γνώρισε σημαντικές στιγμές, φτάνοντας δύο συνεχόμενες φορές στον τελικό του Conference League.