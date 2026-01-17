Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

Η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η σμίκρυνση των διαφορών από τις ευρωπαϊκές θέσεις προϋποθέτουν σερί νικών για την ΑΕΛ. Και το οποίο επιβάλλεται να αρχίσει από απόψε (17:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στον Ακρίτα. Οι γαλαζοκίτρινοι, όντας στο -6 από την 6η θέση, παίζουν ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο και η απόδραση από την Πάφο αποτελεί μονόδρομο για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς. Δεν σηκώνει στραβοπάτημα και, πριν από το σημαντικό ραντεβού με τον Άρη (21/01) με φόντο τα προημιτελικά του κυπέλλου, ψάχνει μία γερή ντόπα.

Η ΑΕΛ έχει απέναντί της έναν αντίπαλο που είναι σκληροτράχηλος και θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην ομάδα που προπονεί ο Μάριος Νικολάου, με τον οποίον ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στον πάγκο της. Άλλωστε το διαπίστωσε στον α΄ γύρο όπου ο Ακρίτας τη… χαστούκισε εντός έδρας.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο Ούγκο Μαρτίνς είναι αναγκασμένος να αλλάξει κάποια πράγματα στην ενδεκάδα μιας και δεν υπολογίζονται λόγω τιμωρίας οι Σινγκ και Στεφάνοβιτς. Και ελπίζει πως οι διαφοροποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ την αγωνιστική εικόνα, η οποία ήταν αρκετά καλή κόντρα στην Ομόνοια.