ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

Δεν έχουν περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες οι γαλαζοκίτρινοι.

Η είσοδος στην πρώτη εξάδα και η σμίκρυνση των διαφορών από τις ευρωπαϊκές θέσεις προϋποθέτουν σερί νικών για την ΑΕΛ. Και το οποίο επιβάλλεται να αρχίσει από απόψε (17:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στον Ακρίτα. Οι γαλαζοκίτρινοι, όντας στο -6 από την 6η θέση, παίζουν ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο και η απόδραση από την Πάφο αποτελεί μονόδρομο για το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς. Δεν σηκώνει στραβοπάτημα και, πριν από το σημαντικό ραντεβού με τον Άρη (21/01) με φόντο τα προημιτελικά του κυπέλλου, ψάχνει μία γερή ντόπα.

Η ΑΕΛ έχει απέναντί της έναν αντίπαλο που είναι σκληροτράχηλος και θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην ομάδα που προπονεί ο Μάριος Νικολάου, με τον οποίον ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στον πάγκο της. Άλλωστε το διαπίστωσε στον α΄ γύρο όπου ο Ακρίτας τη… χαστούκισε εντός έδρας.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο Ούγκο Μαρτίνς είναι αναγκασμένος να αλλάξει κάποια πράγματα στην ενδεκάδα μιας και δεν υπολογίζονται λόγω τιμωρίας οι Σινγκ και Στεφάνοβιτς. Και ελπίζει πως οι διαφοροποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τόσο πολύ την αγωνιστική εικόνα, η οποία ήταν αρκετά καλή κόντρα στην Ομόνοια.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

ΑΕΚ

|

Category image

Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 ο Άγγελος Νεοφύτου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από την Αυστρία ξεκίνησε η χρονιά για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολοκληρώνει με Ανόρθωση με το... βλέμμα στον Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τον Αντίνο - Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι οι Σκωτσέζοι: Σχεδόν χίλιοι έχουν αγοράσει ήδη εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετράει επιστροφές ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΑΕΛ

|

Category image

Τσικίνιο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζεται η δράση στη Β' Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πένθος στη Φιορεντίνα: Πέθανε ο ιδιοκτήτης της Ρόκο Κομίσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θέλει πισωγύρισμα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε… ρυθμούς Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί!

Ελλάδα

|

Category image

18η Αγωνιστική: Φαβορί απέναντι σε αουτσάιντερ και τα ντέρμπι που ακολουθούν (πρόγραμμα-βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη