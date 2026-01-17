ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τσικίνιο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Τσικίνιο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ο Τσικίνιο μίλησε στο DAZN για την απόφασή του να αφήσει τη Μπενφίκα και να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Ως την καλύτερη απόφαση που έλαβε ποτέ στην ζωή του χαρακτήρισε ο Τσικίνιο αυτή που τον έφερε στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα ο Πορτογάλος εξήγησε και πως έφτασε σε αυτή παραθέτοντας τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την στιγμή για εκείνον στην Μπενφίκα…Έβλεπε να χάνει τη θέση του στην 11άδα και παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει μια ανανέωση συμβολαίου έκρινε ότι είναι καλύτερο για την καριέρα του να αφήσει την Πορτογαλία.

«Ήμουν πολύ ειλικρινής με τον Ρούι Κόστα και τον προπονητή Ρότζερ Σμιτ και τους είπα ότι κατάλαβα ότι είχαν υπογράψει τον Κιοκτσού, ότι έχουν τον Ζοάο Νέβες που αναδεικνύεται και είναι αστέρι, ένα φαινόμενο, δεν τίθεται καν θέμα, έχουν τον Φλορεντίνο, νεότερα παιδιά που αναδεικνύονται και που ίσως θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Είχαμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση, αλλά είπα ότι το καλύτερο θα ήταν να φύγω, ότι ήθελα να συνεχίσω να παίζω. Ο προπονητής είπε όχι, ότι ήθελε να βασίζεται σε μένα, ότι θα ήμουν σημαντικός, αλλά τον Ιανουάριο τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελα, κατέληξα ελεύθερος, μπορούσα να υπογράψω για όποιον ήθελα και ήρθε η προσφορά του Ολυμπιακού.  Ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου. Είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε στη συνέντευξή του.

 

 

 

Ελλαδα

