ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε… ρυθμούς Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε… ρυθμούς Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί!

Άπαντες στον Ολυμπιακό έχουν στρέψει την προσοχή τους στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, ενώ για αυτό το λόγο θα έρθει άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί με την ολοκλήρωση του Κόπα Άφρικα.

Μόνο η Λεβερκούζεν είναι στο μυαλό όλων στον Ολυμπιακό.

Οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, με επικεφαλής τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχουν στρέψει την προσοχή τους στο κρίσιμο παιχνίδι της Τρίτης με τους Γερμανούς στο Καραϊσκάκη, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Ισπανός προπονητής ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί και παράλληλα έκανε τις παρατηρήσεις του στους ποδοσφαιριστές του για τη δική τους αγωνιστική συμπεριφορά στον αγώνα με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Τώρα, όμως, εκείνο που προέχει είναι η νίκη απέναντι στους Γερμανούς, ώστε να διατηρηθούν οι μαθηματικές πιθανότητες για την παρουσία της ομάδας στο Top-24 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και της συμμετοχής της στην ενδιάμεση φάση.

Εκείνο που φρόντισε να κάνει από την πρώτη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ ήταν να ζητήσει από όλους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στη διαχείριση των ημερών ως τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, επέμεινε στο ότι η συγκέντρωσή τους να είναι απόλυτη στην προσεχή αναμέτρηση, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση μέσα στο σαββατοκύριακο μετά την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Μία ευχάριστη είδηση, όμως, έρχεται από το Μαρόκο και αφορά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο διεθνής στράικερ του Ολυμπιακού, ο οποίος συμμετέχει με την εθνική του ομάδα στο Κόπα Άφρικα που φιλοξενείται στην πατρίδα του, ενημέρωσε πως θα είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το κρίσιμο ματς.

Ο Ελ Κααμπί, λοιπόν, θα πάρει τη Δευτέρα το αεροπλάνο από το Μαρόκο και το απόγευμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Είναι σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς, γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, και όλα δείχνουν ότι θα είναι στον πάγκο σε αυτό το ματς, προσφέροντας τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια του αγώνα, εφόσον χρειαστεί.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΑΕΛ

|

Category image

Τσικίνιο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζεται η δράση στη Β' Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πένθος στη Φιορεντίνα: Πέθανε ο ιδιοκτήτης της Ρόκο Κομίσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θέλει πισωγύρισμα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε… ρυθμούς Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί!

Ελλάδα

|

Category image

18η Αγωνιστική: Φαβορί απέναντι σε αουτσάιντερ και τα ντέρμπι που ακολουθούν (πρόγραμμα-βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Ολυμπιακός: Επιστρέφει από τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε ο Μπακούλας

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φαν Νίστελροϊ στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς είναι ξεκάθαροι: «Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή»

NBA

|

Category image

Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση οι πρώην συμπαίκτες μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιεσμένο πρόγραμμα και θέλει... διαχείριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ECOMMBX Basket League: Νίκες για Αχιλλέα και Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη