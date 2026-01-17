Μετράει επιστροφές ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

Μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τον Παναθηναϊκό, άπαντες στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αυριανή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Έναν ΟΦΗ που παρουσιάζεται διαφορετικός υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντη, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του τελικού του Σούπερ Καπ, και απέκλεισε μεσοβδόμαδα την ΑΕΚ και πήρε την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πολύ καλά τι έχει να αντιμετωπίσει σε ένα διάστημα αρκετά απαιτητικό για την ομάδα του, καθώς μετά την αναμέτρηση με τους Κρητικούς ακολουθεί το εντός έδρας ματς με την Μπέτις και στη συνέχεια οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, ενώ επισημοποιήθηκε η αναβολή του παιχνιδιού με την Κηφισιά την επόμενη Κυριακή.

Σημαντικό για τον Ρουμάνο προπονητή είναι το γεγονός πως επιστρέφουν σταδιακά οι παίκτες που έχουν προβλήματα τραυματισμών (όπως ο Ντεσπόντοφ) ή ταλαιπωρήθηκαν από ιώσεις (όπως οι Καμαρά, Σάστρε και Θυμιάνης).

Κάπως έτσι αυξάνονται οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ ευχάριστα είναι τα νέα και για τον Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας έβγαλε μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, με ποδοσφαιριστή να είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση.

Από την πλευρά του, ο Λούκα Ιβανούσετς ακολούθησε και χθες πρόγραμμα θεραπείας, με τον Κροάτη χαφ να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.