ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετράει επιστροφές ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετράει επιστροφές ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

Την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τον ΟΦΗ, ο οποίος παρουσιάζεται ανεβασμένος στο πρώτο διάστημα του νέου έτους, ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου μετράει επιστροφές ενόψει Μπέτις.

Μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τον Παναθηναϊκό, άπαντες στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αυριανή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Έναν ΟΦΗ που παρουσιάζεται διαφορετικός υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντη, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του τελικού του Σούπερ Καπ, και απέκλεισε μεσοβδόμαδα την ΑΕΚ και πήρε την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει πολύ καλά τι έχει να αντιμετωπίσει σε ένα διάστημα αρκετά απαιτητικό για την ομάδα του, καθώς μετά την αναμέτρηση με τους Κρητικούς ακολουθεί το εντός έδρας ματς με την Μπέτις και στη συνέχεια οι Θεσσαλονικείς θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν, ενώ επισημοποιήθηκε η αναβολή του παιχνιδιού με την Κηφισιά την επόμενη Κυριακή.

Σημαντικό για τον Ρουμάνο προπονητή είναι το γεγονός πως επιστρέφουν σταδιακά οι παίκτες που έχουν προβλήματα τραυματισμών (όπως ο Ντεσπόντοφ) ή ταλαιπωρήθηκαν από ιώσεις (όπως οι Καμαρά, Σάστρε και Θυμιάνης).

Κάπως έτσι αυξάνονται οι επιλογές του προπονητή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, ενώ ευχάριστα είναι τα νέα και για τον Γίρι Παβλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας έβγαλε μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, με ποδοσφαιριστή να είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση.

Από την πλευρά του, ο Λούκα Ιβανούσετς ακολούθησε και χθες πρόγραμμα θεραπείας, με τον Κροάτη χαφ να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

ΑΕΚ

|

Category image

Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 ο Άγγελος Νεοφύτου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από την Αυστρία ξεκίνησε η χρονιά για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολοκληρώνει με Ανόρθωση με το... βλέμμα στον Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τον Αντίνο - Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι οι Σκωτσέζοι: Σχεδόν χίλιοι έχουν αγοράσει ήδη εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετράει επιστροφές ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΑΕΛ

|

Category image

Τσικίνιο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζεται η δράση στη Β' Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πένθος στη Φιορεντίνα: Πέθανε ο ιδιοκτήτης της Ρόκο Κομίσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θέλει πισωγύρισμα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε… ρυθμούς Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί!

Ελλάδα

|

Category image

18η Αγωνιστική: Φαβορί απέναντι σε αουτσάιντερ και τα ντέρμπι που ακολουθούν (πρόγραμμα-βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη