«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

Στο πρώτο του εντός έδρας κοουτσάρισμα στον πάγκο της Πάφος FC, ο Άλμερτ Θελάδες ξεκίνησε με το δεξί. Και απόψε (19:00) θέλει να γευτεί και το πρώτο του διπλό, στην «ύπουλη» εξόρμηση στη Λευκωσία. Ο Ολυμπιακός, με τον οποίο θα κοντραριστεί στο ΓΣΠ, παρ' όλο που δεν βρίσκεται στα καλά του, έδειξε πως μπορεί να κάνει ζημιά και απαιτείται ιδιαίτερης προσοχής. Και δεν έχει την πολυτέλεια να «πετάξει» βαθμούς.

Οι πρωταθλητές καλούνται να πιστοποιήσουν την ανωτερότητά τους και να επανέλθουν στην κορυφή, αποκτώντας έτσι και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη. Ξεκινά άλλωστε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα αφού, μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η μετάβαση στο Λονδίνο για να παίξει με την Τσέλσι (21/01), η εντός έδρας μάχη με την ΑΕΚ (25/01), ο αγώνας με τη Σλάβια Πράγας (28/01) στο «Αλφαμέγα» και στις 31/01 θα αγωνιστεί εκτός με τον Εθνικό Άχνας.

Και στόχος είναι να παρουσιαστεί σε αυτό το κρίσιμο 15νθήμερο με όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο. Γιατί ναι μεν πήρε τις νίκες με Ακρίτα (κύπελλο) και Ομόνοια Αραδίππου (πρωτάθλημα), ωστόσο ζορίστηκε αρκετά μιας και παρουσίασε μία όχι και τόσο καλή εικόνα.

Η απουσία του Μπρούνο είναι σημαντική καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας, με συμβολή τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Διαθέσιμος ξανά είναι ο Λάνγκα που έλειψε λίγο διάστημα λόγω παρουσίας στο Κόπα Άφρικα, ενώ εκτιμάται πως και ο Μπασουαμινά θα είναι στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.