ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

Οι πρωταθλητές καλούνται να πιστοποιήσουν την ανωτερότητά τους .

Στο πρώτο του εντός έδρας κοουτσάρισμα στον πάγκο της Πάφος FC, ο Άλμερτ Θελάδες ξεκίνησε με το δεξί. Και απόψε (19:00) θέλει να γευτεί και το πρώτο του διπλό, στην «ύπουλη» εξόρμηση στη Λευκωσία. Ο Ολυμπιακός, με τον οποίο θα κοντραριστεί στο ΓΣΠ, παρ' όλο που δεν βρίσκεται στα καλά του, έδειξε πως μπορεί να κάνει ζημιά και απαιτείται ιδιαίτερης προσοχής. Και δεν έχει την πολυτέλεια να «πετάξει» βαθμούς.

Οι πρωταθλητές καλούνται να πιστοποιήσουν την ανωτερότητά τους και να επανέλθουν στην κορυφή, αποκτώντας έτσι και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια σε Κύπρο και Ευρώπη. Ξεκινά άλλωστε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα αφού, μετά το ματς με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η μετάβαση στο Λονδίνο για να παίξει με την Τσέλσι (21/01), η εντός έδρας μάχη με την ΑΕΚ (25/01), ο αγώνας με τη Σλάβια Πράγας (28/01) στο «Αλφαμέγα» και στις 31/01 θα αγωνιστεί εκτός με τον Εθνικό Άχνας.

Και στόχος είναι να παρουσιαστεί σε αυτό το κρίσιμο 15νθήμερο με όσο το δυνατόν καλύτερο πρόσωπο. Γιατί ναι μεν πήρε τις νίκες με Ακρίτα (κύπελλο) και Ομόνοια Αραδίππου (πρωτάθλημα), ωστόσο ζορίστηκε αρκετά μιας και παρουσίασε μία όχι και τόσο καλή εικόνα.

Η απουσία του Μπρούνο είναι σημαντική καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας, με συμβολή τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Διαθέσιμος ξανά είναι ο Λάνγκα που έλειψε λίγο διάστημα λόγω παρουσίας στο Κόπα Άφρικα, ενώ εκτιμάται πως και ο Μπασουαμινά θα είναι στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το όραμα δεν χαλάει βρέξει - χιονίσει!

ΑΕΚ

|

Category image

Στα «ραντάρ» του ελληνικού Big-4 ο Άγγελος Νεοφύτου!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από την Αυστρία ξεκίνησε η χρονιά για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ολοκληρώνει με Ανόρθωση με το... βλέμμα στον Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τον Αντίνο - Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Ελλάδα

|

Category image

«Ύπουλη» εξόρμηση αλλά δεν έχει πολυτέλεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Απίστευτοι οι Σκωτσέζοι: Σχεδόν χίλιοι έχουν αγοράσει ήδη εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μετράει επιστροφές ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Μόνο το διπλό είναι στο μυαλό

ΑΕΛ

|

Category image

Τσικίνιο για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό: «Η καλύτερη απόφαση της ζωής μου»

Ελλάδα

|

Category image

Συνεχίζεται η δράση στη Β' Κατηγορία

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πένθος στη Φιορεντίνα: Πέθανε ο ιδιοκτήτης της Ρόκο Κομίσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν θέλει πισωγύρισμα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Σε… ρυθμούς Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, άμεσα στην Ελλάδα και ο Ελ Κααμπί!

Ελλάδα

|

Category image

18η Αγωνιστική: Φαβορί απέναντι σε αουτσάιντερ και τα ντέρμπι που ακολουθούν (πρόγραμμα-βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη