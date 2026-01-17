Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης
19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC
Cytavision 2
17:00 Ακρίτας - ΑΕΛ
Cytavision 3
14:30 Μάντσεστερ Γ. - Μάντσεστερ Σίτι
17:00 Λίβερπουλ - Μπέρνλι
19:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ
Cytavision 4
16:00 Ουντινέζε - Ίντερ
19:00 Νάπολι - Σασουόλο
21:45 Κάλιαρι - Γιουβέντους
Cytavision 5
17:00 Τσέλσι - Μπρέντφορντ
Cytavision 6
19:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - ΑΠΟΕΛ
00:00 Μπάσκετ: Μάβερικς - Γιούτα Τζαζ
Cytavision 7
17:00 Τότεναμ - Γουέστ Χαμ
22:15 Ρίο Άβε - Μπενφίκα
Cytavision 8
15:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Λεβάντε
17:00 Σάντερλαντ - Κρίσταλ Πάλας
22:00 Μπέτις - Βιγιαρεάλ
Cablenet Sports 1
17:30 Άγιαξ - Γκο Αχέντ Ίνγκλς
21:00 Σιτάρντ - Αϊντχόφεν
Cablenet Sports 2
15:00 Τρουά - Ρέιμς
18:00 Λανς - Οσέρ
20:00 Τουλούζ - Νις
22:05 Ανζέ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 3
18:00 Αίγυπτος - Νιγηρία
22:00 Μπάσκετ: Μπιλμπάο - Τενερίφη
Νοvasports Prime
19:30 Λειψία - Μπάγερν
Νοvasports 2
15:30 Πανσερραϊκός - Κηφισιά
Νοvasports 3
16:30 Ντόρτμουντ - Ζανκτ Παουλί
Νοvasports 6
16:30 Αμβούργο - Γκλάντμπαχ
Νοvasports Start
21:30 Xέρτα - Σάλκε
Νοvasports extra1
16:30 Βόλφσμπουργκ - Χάιντενχαϊμ
Νοvasports extra2
16:30 Κολωνία - Μάιντς
Νοvasports extra4
16:30 Xόφενχαϊμ - Λεβερκούζεν