Οι Μπακς είναι ξεκάθαροι: «Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή»

Σενάρια ανταλλαγής τέλος για τον Γιάννη, με τους Μπακς να στοχεύουν στο να ενισχύσουν και όχι να αποδυναμώσουν την ομάδα, σύμφωνα με το ESPN.

Οι Μπακς έβαλαν τέλος στα σενάρια ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Τζαμάλ Κολίερ, αναζητούν τον κατάλληλο παίκτη που θα πλαισιώσει τον ηγέτη της ομάδας του Μιλγουόκι. Έτσι, όσοι «έβλεπαν» τον Γιάννη εκτός ομάδας, θα πρέπει είτε να περιμένουν τους Μπακς να αλλάξουν γνώμη, είτε ο παίκτης να μείνει ελεύθερος, το 2027. 

«Πάντα καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε πηγή της ομάδας στο ESPN, δείχνοντας πως το Μιλγουόκι δεν σκοπεύει να μείνει άπραγο.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για το μέλλον του franchise. Με το deadline να πλησιάζει, οι Μπακς καλούνται είτε να σώσουν μια απογοητευτική σεζόν είτε να «ανοίξουν την πόρτα» σε μια νέα εποχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα κινείται επιθετικά στην αγορά, αναζητώντας ουσιαστική αναβάθμιση στο ρόστερ ώστε να μη χαθεί ακόμη μία χρονιά από το prime του Αντετοκούνμπο.

Βασικός στόχος των Μπακς, όπως αναφέρει ο Έβαν Σίντερι, είναι ο Τζα Μοράντ, με το Μιλγουόκι να είναι έτοιμο να κάνει μια πρόταση που θα περιλάμβανε τους Ράιαν Ρόλινς, Κάιλ Κούζμα και Μπόμπι Πόρτις θα μπορούσε να εμφανιστεί δελεαστική. Σε περίπτωση δε που περιλαμβάνει και ένα pick πρώτου γύρου στο draft του 2031, τότε οι συζητήσεις θα γίνουν όλο και πιο... «ζεστές»!

Στελέχη άλλων ομάδων εκτιμούν πως εκεί βρίσκεται και η μεγάλη ευκαιρία για το Μιλγουόκι. Σύμφωνα με το ESPN, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για περιπτώσεις όπως ο Ζακ ΛαΒίν και ο Μαλίκ Μονκ από τους Κινγκς, αλλά και ο Γκραντ των Τρέιλ Μπλέιζερς. Παράλληλα, στο τραπέζι υπάρχουν και πιο «βαριά» συμβόλαια, όπως του Άντριου Γουίγκινς από το Μαϊάμι ή του Μάιλς Μπρίτζες από τη Σάρλοτ.

Με απλά λόγια, ο Γιάννης μένει. Το ερώτημα είναι αν το Μιλγουόκι θα καταφέρει να του δώσει τον κατάλληλο συμπαίκτη για να αλλάξει την πορεία της σεζόν, πριν να είναι πια αργά.

 

 

 

