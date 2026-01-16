Ο Φαν Νίστελροϊ στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας

Η διοίκηση της Λέστερ μετά τον υποβιβασμό της έδειξε το περασμένο καλοκαίρι την πόρτα της εξόδου στον Ρούουντ Φαν Νίστελροϊ και ο Ολλανδός κόουτς αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του και να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ρόναλντ Κούμαν, ώστε να βοηθήσει στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ του καλοκαιριού σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο Φαν Νίστελροϊ έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν προσλήφθηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ, και ανέλαβε τη Λέστερ το Δεκέμβριο του 2025, αλλά σε 27 ματς μπόρεσε να πάρει μόνο 15 βαθμούς και οι «αλεπούδες» υποβιβάστηκαν από την Premier League. Η ομοσπονδία της Ολλανδίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του ως βοηθού του Κούμαν στην εθνική ομάδα και θα πιάσει δουλειά στους «οράνιε» την 1η Φεβρουαρίου.

