Ολυμπιακός: Επιστρέφει από τον δανεισμό του στη Ρίο Άβε ο Μπακούλας

Ο δανεισμός του Θεοφάνη Μπακούλα στη Ρίο Άβε έφτασε στο τέλος του, με την πορτογαλική ομάδα να ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας.

Ο 21χρονος μέσος υπέστη νωρίτερα ρήξη χιαστού στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα σοβαρό τραυματισμό που θα τον αφήσει πιθανότατα εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Τώρα επιστρέφει στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αποφασίσει για την επόμενη πορεία του και το μέλλον του στον σύλλογο.

Κατά την παρουσία του στη Ρίο Άβε, ο Μπακούλας, που αγωνίζεται κυρίως ως εξάρι και οκτάρι, μέτρησε συνολικά 3 συμμετοχές, περιορισμένος κυρίως λόγω του ατυχούς τραυματισμού του.

«Η Ρίο Άβε FC ανακοινώνει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη λήξη του δανεισμού του Θεοφάνη Μπακούλα. Σε ευχαριστούμε για όλα!», έγραψαν οι Πορτογάλοι.

