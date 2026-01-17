ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτοι οι Σκωτσέζοι: Σχεδόν χίλιοι έχουν αγοράσει ήδη εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

Απίστευτοι οι Σκωτσέζοι: Σχεδόν χίλιοι έχουν αγοράσει ήδη εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

Κι όμως ήδη 1000 σκοτσέζοι έχουν αγοράσει εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ

Μα είναι τρελοί αυτοί οι Σκωτσέζοι… Δημοσιεύματα από την Μεγάλη Βρετανία αναφέρουν ότι ήδη σχεδόν 1000 έχουν φροντίσει να αγοράσουν από ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

Μάλιστα κάποιοι από αυτούς δεν θέλησαν απλώς να πάρουν ένα από τα λεγόμενα οικονομικά εισιτήρια αλλά από αυτά που κοστίζουν περίπου 7.500 ευρώ έκαστο.

Οι οπαδοί αυτοί είναι μέλη των… οργανωμένων οπαδών της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, και ανήκουν στους λεγόμενους Tartan Army.

Η απόφαση αυτή έχει αποτελέσει ήδη… θέμα συζήτησης στη Μεγάλη Βρετανία καθώς ποτέ μέχρι τώρα, στις 8 προηγούμενες συμμετοχές της η Σκωτία δεν έχει καταφέρει να περάσει ποτέ τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Να θυμίσουμε ότι η Σκωτία ήταν με την Εθνική μας ομάδα στον προκριματικό όμιλο ενώ τώρα σε αυτόν του Μουντιάλ, είναι στον ίδιο όμιλο με Βραζιλία, Μαρόκο και Αϊτή.

 

 

 

