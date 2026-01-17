ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τον Αντίνο - Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Ο Παναθηναϊκός τίναξε την μπάνκα στον αέρα με τον Αντίνο - Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την αγορά του Σαντίνο Αντίνο, πληρώνοντας τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία του για ποδοσφαιριστή. Το SPORT24 παρουσίασε τις 10 πιο ακριβές μεταγραφές του Τριφυλλιού.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι πλέον ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και θα πατήσει Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής. Μια διαπραγμάτευση με τη Γοδόι Κρουζ και τον ιδιαίτερο προεδρό της, τον Χοσέ Μανσούρ, που πέρασε από χίλια κύματα, με τους πράσινους να πιέζουν με υπομονή, αλλά και πολλά εκατομμύρια για να ολοκληρώσουν τη σπουδαία μεταγραφή.

Ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Σαντίνο Αντίνο έκανε μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση και ξόδεψε για τον Αργεντινό εξτρέμ όσα δεν έχει ξοδέψει ποτέ στην ιστορία του για ποδοσφαιριστή! Με λίγα λόγια ο Αντίνο έγινε ο πλέον ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής που μεταγράφηκε στο Τριφύλλι.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια στα 10.000.000 ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του Αργεντινού πλάγιου επιθετικού, ενώ το υπολειπόμενο 25% θα το κρατήσει η Γοδόι Κρουζ. Η συμφωνία, μάλιστα, αναφέρει ότι σε περίπτωση που δεν πουληθεί ο Αντίνο μέσα στην επόμενη τριετία, τότε ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να αγοράσει και το υπόλοιπο 25% των δικαιωμάτων του.

Σε ό,τι αφορά στα χρήματα που θα λάβει ο παίκτης, είχατε ενημερωθεί από το SPORT24, ότι ο Παναθηναϊκός πρόσφερε ετήσιες απολαβές 1.2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά στον Αντίνο, μια τεράστια αύξηση σε σύγκριση με τα χρήματα που λάμβανε από τη Γοδόι Κρουζ, που δεν ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ.

Ο Αντίνο έχει αγωνιστεί 45 φορές με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ. Θεωρείται ένας από τους πιο υποσχόμενους μεσοεπιθετικούς του αργεντινικού ποδοσφαίρου και έγινε μακράν η ακριβότερη πώληση, σε απόλυτους αριθμούς, στην ιστορία της Γοδόι Κρουζ.

Ξεπέρασε Σισέ και Κωνσταντίνου

Τα 10 εκατομμύρια που ξόδεψε ο Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο, όπως προείπαμε, τον μετατρέπουν ως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία των πράσινων.

Μέχρι πρότινος τα πρωτεία κατείχαν ο Τζιμπρίλ Σισέ και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου (η μεταγραφή του το 2001 ήταν σε δραχμές και είχε φτάσει τα 2,7 δισ.!), οι οποίοι είχαν κοστίσει στον Παναθηναϊκό 8 εκατομμύρια ευρώ!

Ακολουθούν οι δύο δεξιοί εξτρέμ του καλοκαιριού του 2024, ο Φακούντο Πελίστρι και ο Τετέ, για τους οποίους ο Παναθηναϊκός είχε ξοδέψει 6 και 5,75 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

Στην έκτη θέση είναι ο Σιρίλ Ντέσερς, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός έδωσε πάνω από 4.6 εκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ στην 8η θέση είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποιός στοίχισε 4.3 εκατομμύρια ευρώ.

Η 10άδα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του Παναθηναϊκού:

Σαντίνο Αντίνο 2026 Γοδόι Κρουζ 10.000.000

Τζιμπρίλ Σισέ 2009 Μαρσέιγ 8.000.000

Μιχάλης Κωνσταντίνου 2001 Ηρακλής 8.000.000

Φακούντο Πελίστρι 2024 Μάντσεστερ Γ. 6.000.000

Τετέ 2024 Γαλατασαράι 5.750.000

Φώτης Ιωαννίδης 2020 Λεβαδειακός 4.500.000

Βιθέντε Ταμπόρδα 2025 Μπόκα 4.300.000

Σεμπάστιαν Λέτο 2009 Λίβερπουλ 4.000.000

Μαρσέλο Μάτος 2008 Κορίνθιανς 3.800.000

Κώστας Κατσουράνης 2009 Μπενφίκα 3.500.000

Πηγή: sport24.gr

 

Ελλαδα

