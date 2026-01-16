ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δόξα και Καρμιώτισσα συμβιβάστηκαν και πήραν από ένα βαθμό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δόξα και Καρμιώτισσα συμβιβάστηκαν και πήραν από ένα βαθμό

Δεν είχε νικήτη το πρώτο παιχνίδι της Β΄ φάσης της Β΄ κατηγορίας.

Μοιράστηκαν εντυπώσεις και βαθμούς Δόξα και Καρμιώτισσα στην Περιστέρωνα. Οι λεμεσιανοί προηγήθηκαν με τον Γκέδες στο 27ο λεπτό έπειτα από δυνατό πλασέ. Δεκατρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν με τον Μιλιτσεάνου. Η Δόξα τέλειωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες καθώς στο 69' ο Κατσιάμης έιδε την δεύτερη κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα. Έξι λεπτά πριν η Καρμιώτισσα είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει κεφάλι στο σκορ αλλά ο Γκέδες αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

Παρασκευή 16/01

Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1

Σάββατο 17/01 (14:30)

ΠΑΕΕΚ-ΑΣΙΛ

Ομόνοια 29ης Μαΐου-Αγία Νάπα

Κυριακή (14:30)

Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου

1.Νέα Σαλαμίνα 41

2. ΠΑΕΕΚ 29

3. Δόξα 28

4. Ομόνοια 29Μ 26

5. Αγία Νάπα 26

6. Καρμιώτισσα 25

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21

 

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (14:30) 

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-ΑΕΖ

Χαλκάνορας-Εθνικός Λατσιών

Σπάρτακος-Ηρακλής

Κυριακή (14:30)

Διγενής Μόρφου-Αχ./Ονήσιλος.

Η βαθμολογία στο β΄ όμιλο

1,Διγενής Μόρφου 20

2. ΑΠΕΑ Ακρ. 18

3. Χαλκάνορας 17

4. Σπάρτακος 16

5. Ηρακλής Γερ. 13

6. Εθνικός Λατσιών 12

7. ΑΕΖ 19

8. Αχ./Ονήσιλος 4

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Φαν Νίστελροϊ στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Ολλανδίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι Μπακς είναι ξεκάθαροι: «Ο Αντετοκούνμπο δεν είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή»

NBA

|

Category image

Να βάλει τέλος και να αρχίσει ξανά!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κάρικ: «Δεν μου ασκούν περισσότερη πίεση οι πρώην συμπαίκτες μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιεσμένο πρόγραμμα και θέλει... διαχείριση

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ECOMMBX Basket League: Νίκες για Αχιλλέα και Απόλλωνα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξημερώματα Κυριακής η πρεμιέρα της Σάκκαρη στο Australian Open

Τένις

|

Category image

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δόξα και Καρμιώτισσα συμβιβάστηκαν και πήραν από ένα βαθμό

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Καμία κίνηση για Σένσι από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Για να το λέει, κάτι ξέρει o Kετσμπάγια...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Από το αεροπλάνο απευθείας στο Telekom Center για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Αυτό είναι το deal, που «στέλνει» τον Γκέχι στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ελλάδα

|

Category image

«Απελευθερώθηκε» ο Απόλλωνας από το εμπάρκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η διαδρομή των αρχηγών του Απόλλωνα προς τα αντίπαλα στρατόπεδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη