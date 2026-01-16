B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Δόξα και Καρμιώτισσα συμβιβάστηκαν και πήραν από ένα βαθμό

Μοιράστηκαν εντυπώσεις και βαθμούς Δόξα και Καρμιώτισσα στην Περιστέρωνα. Οι λεμεσιανοί προηγήθηκαν με τον Γκέδες στο 27ο λεπτό έπειτα από δυνατό πλασέ. Δεκατρία λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν με τον Μιλιτσεάνου. Η Δόξα τέλειωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες καθώς στο 69' ο Κατσιάμης έιδε την δεύτερη κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα. Έξι λεπτά πριν η Καρμιώτισσα είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει κεφάλι στο σκορ αλλά ο Γκέδες αστόχησε από την άσπρη βούλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και η βαθμολογία:

Παρασκευή 16/01

Δόξα - Καρμιώτισσα 1-1

Σάββατο 17/01 (14:30)

ΠΑΕΕΚ-ΑΣΙΛ

Ομόνοια 29ης Μαΐου-Αγία Νάπα

Κυριακή (14:30)

Νέα Σαλαμίνα - ΜΕΑΠ

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου

1.Νέα Σαλαμίνα 41

2. ΠΑΕΕΚ 29

3. Δόξα 28

4. Ομόνοια 29Μ 26

5. Αγία Νάπα 26

6. Καρμιώτισσα 25

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο (14:30)

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-ΑΕΖ

Χαλκάνορας-Εθνικός Λατσιών

Σπάρτακος-Ηρακλής

Κυριακή (14:30)

Διγενής Μόρφου-Αχ./Ονήσιλος.

Η βαθμολογία στο β΄ όμιλο

1,Διγενής Μόρφου 20

2. ΑΠΕΑ Ακρ. 18

3. Χαλκάνορας 17

4. Σπάρτακος 16

5. Ηρακλής Γερ. 13

6. Εθνικός Λατσιών 12

7. ΑΕΖ 19

8. Αχ./Ονήσιλος 4