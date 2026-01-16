Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Β' φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 23 και 24 και 25 Ιανουαρίου.
Α' όμιλος
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου
19:00 ΑΣΙΛ Λύσης - Δόξα Κατωκοπιάς (Αμμόχωστος - Επιστροφή / Cytavision)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου
14:30 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου - Αγία Νάπα (Κοινοτικό Στάδιο Πέρα Χωριού Νήσου)
14:30 Καρμιώτισσα - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ (Κοινοτικό Στάδιο Πολεμιδιών)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου
14:30 Νέα Σαλαμίνα - ΠΑΕΕΚ Κερύνειας (Αμμόχωστος - Επιστροφή / Cytavision)
Β' όμιλος
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου
14:30 Π.Ο Αχυρώνας Ονήσιλος - Ηρακλής Γερολάκκου (Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου)
14:30 Εθνικός Λατσιών - Σπάρτακος Κιτίου ("Κατωκοπιά - Επιστροφή Γλαύκος Κληρίδης")
14:30 ΑΕΖ Ζακακίου - Χαλκάνορας Ιδαλίου (Κοινοτικό Στάδιο Ζακακίου)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου
14:30 Διγενής Ακρίτας Μόρφου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Στάδιο ΘΟΪ Λακατάμιας)