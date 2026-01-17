ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν θέλει πισωγύρισμα

Δεν θέλει πισωγύρισμα

Μονόδρομος η νίκη για την «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Η σημερινή αποστολή του Άρη στο Δασάκι, για να κοντραριστεί με τον Εθνικό (16:00), δεν είναι εύκολη. Δεν έχει όμως ούτε και άλλη επιλογή και ξέρει καλά πως πρέπει να φύγει με το διπλό ώστε να κρατήσει επαφή με το άνω διάζωμα. Θα είναι πισωγύρισμα σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κερδίσει την ομάδα της Άχνας και θα πάει στα… σκουπίδια η σπουδαία νίκη, από όλες τις απόψεις, επί της ΑΕΚ.

Στα εκτός έδρας ματς δεν τα πάει πολύ καλά η «ελαφρά ταξιαρχία» πανηγυρίζοντας μόνο μία νίκη μακριά από το «Αλφαμέγα». Και είναι ο λόγος που δεν είναι πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα αφού πήρε μόλις τους εννιά από τους 24 διαθέσιμους βαθμούς. Και πλέον αναζητά σερί νικών για να καλύψει τη διαφορά και να μπει ξανά στο κόλπο της διεκδίκησης του πρωταθλήματος. Άλλωστε δεν είναι μακριά αφού είναι στο -5.

Σε ακόμη ένα παιχνίδι πάντως, ο Άρτζομ Ράτζκοφ θα έχει απουσίες αφού δεν υπολογίζονται λόγω κίτρινων καρτών οι Μοντνόρ, Μακόσλαντ αλλά και ο Μάτισικ, ο οποίος είχε αποβληθεί με την ΑΕΚ. Επιπρόσθετα, ίσως μείνουν εκτός λόγω τραυματισμού οι Νίκολιτς και Σεμέδο.

