18η Αγωνιστική: Φαβορί απέναντι σε αουτσάιντερ και τα ντέρμπι που ακολουθούν (πρόγραμμα-βαθμολογία)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Παιχνίδια για όλα τα γούστα περιλαμβάνονται στη 18η στροφή του μαραθωνίου.
Με τρεις σημαντικούς αγώνες αρχίζει σήμερα η 18η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών αναμετρήσεων είναι ότι υπάρχουν σε όλα φαβορί. Αυτό, ωστόσο, όπως έδειξε η μέχρι τώρα εμπειρία στο πρωτάθλημα δεν σημαίνει τίποτα! Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με άλλους τρεις αγώνες, μεταξύ των οποίων και δύο σούπερ ντέρμπι, ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και τη βαθμολογία:
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου
16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης
17:00 Ακρίτας - ΑΕΛ
19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου
16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση
17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα
19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση