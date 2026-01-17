ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

18η Αγωνιστική: Φαβορί απέναντι σε αουτσάιντερ και τα ντέρμπι που ακολουθούν (πρόγραμμα-βαθμολογία)

Παιχνίδια για όλα τα γούστα περιλαμβάνονται στη 18η στροφή του μαραθωνίου.

Με τρεις σημαντικούς αγώνες αρχίζει σήμερα η 18η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Κοινό χαρακτηριστικό των τριών αναμετρήσεων είναι ότι υπάρχουν σε όλα φαβορί. Αυτό, ωστόσο, όπως έδειξε η μέχρι τώρα εμπειρία στο πρωτάθλημα δεν σημαίνει τίποτα! Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με άλλους τρεις αγώνες, μεταξύ των οποίων και δύο σούπερ ντέρμπι, ενώ η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα. Να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα και τη βαθμολογία:

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης

17:00 Ακρίτας - ΑΕΛ

19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα 

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση

 

