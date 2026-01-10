ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β΄ Κατηγορία: Τα γκρουπ ανόδου και υποβιβασμού! (εκτός ο οκτάδας ο Διγενής)

Η α΄ φάση είναι πλέον παρελθόν και από εδώ και μπρος θα γίνουν ακόμη 14 αγωνιστικές.

Ολκηρώθηκαν τα εφτά παιχνίδια της πρώτης μέρας της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος Β΄Κατηγορίας

Με ένα παιχνίδι να απομένει (Κυριακή 11/1) ξεκαθάρισε το σκηνικό όσον αφορά τα δύο γκρουπ, αυτό της ανόδου και αυτό του υποβιβασμού. Απλά απομένουν κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τις θέσεις.

Στο μενού της 15ης αγωνιστικής ξεχώρισε το 7-0 της Ομόνοιας 29ης Μαΐου επί της ΜΕΑΠ η οποία ωστόσο έμεινε στο α΄ γκρουπ αφού ο Διγενής Μόρφου ηττήθηκε με 2-0 από τον Σπάρτακο και έχασε το... τρένο.

Στα αξιοσημείωτα επίσης η νέα νίκη της Νέας Σαλαμίνας, η 13η σε δεκαπέντε αγώνες, όντας η μοναδική αήττητη.

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της 15ης αγωνιστικής: 

Σάββατο 10.01.2026

ΑΣΙΛ – Αγία Νάπα 1-1

ΑΕΖ – Χαλκάνορας 1-1

Ομόνοια 29Μ – ΜΕΑΠ 7-0

ΠΑΕΕΚ – Αχ./Ονήσιλος 1-0

Σπάρτακος Κιτίου – Διγενής Μόρφου 2-0

Καρμιώτισσα – Ηρακλής Γερολάκκου 2-0

Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0

Κυριακή 11.01.2026 (14:30)

Εθνικός Λατσιών – Δόξα Κατωκοπιάς (απευθείας από τη Cytavision)

Πρώτο γκρουπ:

1.Νέα Σαλαμίνα 41

2. ΠΑΕΕΚ 29

3. Ομόνοια 29Μ 26

4. Αγία Νάπα 26

5. Καρμιώτισσα 24 (της έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί).

6. Δόξα 24 (παιχνίδι λιγότερο)

7. ΑΣΙΛ 23

8. ΜΕΑΠ 21 

Δεύτερο γκρουπ:

9. Διγενής 20

10. ΑΠΕΑ 18

11. Χαλκάνορας 17

12. Σπάρτακος 16

13. Ηρακλής 13

14. Εθνικός Λατσιών 12 (παιχνίδι λιγότερο)

15. ΑΕΖ 10

16. Αχυρώνας/Ονήσιλος 4

Διαβαστε ακομη