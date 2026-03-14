Ελ Καμπί: «Πάντα η καρδιά μου είναι στον Ολυμπιακό, θα είμαι εδώ για πολλά γκολ ακόμα»

Ο έμπειρος Μαροκινός στράικερ έκανε δηλώσεις στην COSMOTE TV για τα 2 γκολ του με αφορμή και την ανανέωσή του.

Πιο συγκεκριμένα ο δις σκόρερ στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-3), Αγιούμπ Ελ Καμπί, υπογράμμισε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα γκολ. Πάντα προσπαθώ να βάλω γκολ. Θα μπορούσαμε να το πούμε ότι έκανα ένα δώρο (στην ομάδα). Ξέρω ότι μετά το Κύπελλο της Αφρικής δεν ήμουν στο 100% και ο εαυτός μου. Ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα για να πάρουμε το Πρωτάθλημα.

Πάντα η καρδιά μου είναι εδώ: στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου. Θα φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται (σε επίπεδο σκοραρίσματος). Μου αρέσει να σκοράρω γκολ για τον Ολυμπιακό. Θα είμαι εδώ για να βάζω στην συνέχεια πολλά πολλά γκολ ακόμα για τον Ολυμπιακό».

