Επιστρέφει στη δράση μετά από επτά μήνες ο Γκάβι

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά μήνες, ο Γκάβι είναι ξανά διαθέσιμος! Ο νεαρός μέσος της Μπαρτσελόνα, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ξεκίνημα της σεζόν, πήρε το πράσινο φως από το ιατρικό επιτελείο των Καταλανών και θα είναι στο διάθεση του Χάνσι Φλικ για την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τη Σεβίλλη την Κυριακή (15/3).

Ο 21χρονος χαφ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί του γόνατο λόγω προβλήματος στον μηνίσκο, με τον Χάνσι Φλικ να αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης πως «είναι διαθέσιμος ξανά και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είναι καλά, ξέρει πως πάμε βήμα-βήμα. Δεν είναι εύκολο γι' αυτόν και ξέρουμε πως θα παίζει για πολλά χρόνια, οπότε πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό, αλλά θα είναι ένα ξεχωριστό ματς για εκείνον».

Μέλος της Μασία από τα έντεκά του χρόνια, ο Γκάβι έχει να επιδείξει δέκα γκολ και 18 ασίστ σε 155 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα των Μπλαουγκράνα.

