Μουζακίτης για την κίνηση του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έσπασε το ρόδι»

Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε για το γκολ που έβαλε στο 0-3 και την κίνηση του Ταρέμι να του αφήσει το πέναλτι στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός.

Ο «Μούζα» στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV είπε μεταξύ άλλων για το 0-3 αλλά και την ενέργεια του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς και του το ζήτησα. Είχα 2 γκολ που είχαν ακυρωθεί και τώρα έσπασε το ρόδι.

Προσπαθούμε να κοιτάμε το κάθε ματς χωριστα. Μετά είναι η Λάρισα. Έχουμε στο μυαλό μας μόνο το επόμενο παιχνίδι». Για τον Χρήστο Μουζακίτη το γκολ του στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός ήταν το πρώτο του για φέτος.

