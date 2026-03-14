Νικολάου: «Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ»

Φανερά απογοητευμένος από την ήττα από την Πάφο παρουσιάστηκε ο Μάριος Νικολάου. Ο προπονητής του Ακρίτα σχολίασε τη συνέχεια ενώ τόνισε πως πιστεύει στην παραμονή.

Αναλυτικά: «Μια καλή προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν τα καταφέραμε, η Πάφος είχε ευκαιρίες και ήταν δίκαιη η νίκη της. Αφήνουμε αυτό το παιχνίδι και αρχίζουμε προετοιμασία για τους επτά τελικούς που ακολουθούν. Αρχίσαμε καλά, όμως χρειαζόμασταν περισσότερο καθαρό μυαλό. Προσπαθήσαμε να βελτιωθούμε στο δεύτερο μέρος όμως δεχθήκαμε νωρίς γκολ. Κάπου εκεί τέλειωσαν όλα και σκεφτόμαστε ήδη το επόμενο παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ. Η ομάδα θα παλέψει, προσπαθούμε καθημερινά και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Τα παιδιά είναι στεναχωρημένα, όμως θα ξεκουραστούμε για να ανταπεξέλθουμε στη συνέχεια. Δεν θα μας σταματήσει τίποτα από το να προσπαθούμε μέχρι τέλους».