Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

Τρίτη συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε η Νάπολι στη Serie A, επικρατώντας 2-1 της Λέτσε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με ανατροπή.

Η Λέτσε αιφνιδίασε τους γηπεδούχους μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Ζίμπερτ βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας και με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκάλο, άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τη Νάπολι να δυσκολεύεται να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες.

Οι «παρτενοπέι» μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισαν γρήγορα. Στο 47', ο Χόιλουντ εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Πολιτάνο και από κοντά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 67', όταν ο ίδιος ο Πολιτάνο έπιασε ένα εντυπωσιακό μονοκόμματο σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από ένα σοκαριστικό περιστατικό. Ο Μπαντά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας στιγμές αγωνίας σε ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα για βοήθεια και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, αποχωρώντας με ασθενοφόρο υπό το χειροκρότημα του κόσμου.

Με τη νίκη αυτή η Νάπολι εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ η Λέτσε συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά, μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.