Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

Βρέθηκε πίσω στο σκορ από τη Λέτσε, αλλά αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο

Τρίτη συνεχόμενη νίκη πανηγύρισε η Νάπολι στη Serie A, επικρατώντας 2-1 της Λέτσε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» με ανατροπή.

Η Λέτσε αιφνιδίασε τους γηπεδούχους μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Ζίμπερτ βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας και με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Γκάλο, άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τη Νάπολι να δυσκολεύεται να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες.

Οι «παρτενοπέι» μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισαν γρήγορα. Στο 47', ο Χόιλουντ εκμεταλλεύτηκε το γύρισμα του Πολιτάνο και από κοντά έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 67', όταν ο ίδιος ο Πολιτάνο έπιασε ένα εντυπωσιακό μονοκόμματο σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από ένα σοκαριστικό περιστατικό. Ο Μπαντά κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας στιγμές αγωνίας σε ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά. Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε άμεσα για βοήθεια και λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο ποδοσφαιριστής είχε ανακτήσει τις αισθήσεις του, αποχωρώντας με ασθενοφόρο υπό το χειροκρότημα του κόσμου.

Με τη νίκη αυτή η Νάπολι εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας εννέα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, ενώ η Λέτσε συνεχίζει να βρίσκεται χαμηλά, μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

To έκανε με... άλλη και θέλει να το ξανακάνει ο Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μίλησε στο φινάλε και κλείδωσε τη νίκη η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη δράση μετά από επτά μήνες ο Γκάβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουζακίτης για την κίνηση του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έσπασε το ρόδι»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Έμαθε αντίπαλο στα play out η Ομόνοια Αραδίππου, ευρωπαϊκό… βήμα για την Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε τη νίκη η Πάφος FC επί του Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νικολάου: «Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν ξανάγινε - Οι παίκτες της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή πριν τη σέντρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωσε απόστολή με Σεμέδο και Άιτινγκ η Ομόνοια - Πρόβλημα με Χρίστου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό για Μπράιτον, η Μπέρνλι συνεχίζει να το παλεύει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεμπέρδεψε με τεσσάρα η Πάφος και πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Λουίζ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με γκολ-ποίημα παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση της La Liga η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη