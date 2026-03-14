Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

Όσα δήλωσε μετά την ευρεία νίκη της ομάδας του

Ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα για την ομάδα του παρουσιάστηκε ο Θελάδες. Ο προπονητής της Πάφου αναφέρθηκε παράλληλα και στα play off αλλά και στους στόχους της ομάδας του.

Αναλυτικά: «Είμαι ευχαριστημένος. Πολύ σημαντική νίκη, είναι δύσκολο να βάζεις τόσα γκολ. Είμαι ευχαριστημένος με όσους έπαιξαν, ήταν δύσκολές οι καιρικές συνθήκες. Δεν δεχθήκαμε γκολ και ήταν ένα καλό βράδυ. Μπαίνουμε σε κρίσιμη περίοδο. Δέκα δύσκολα παιχνίδια. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ακόμα ένας λόγος για να πιστεύουμε στην ομάδα. Να μάθουμε το επόμενο μας παιχνίδι και να δουλέψουμε σκληρά. Βλέποντας το πρόγραμμα, η προσέγγιση της ομάδας είναι ο επόμενος αγώνας. Έτσι θα προσεγγίσουμε την επόμενη φάση. Να δουλεύουμε σωστά στην προπόνηση και να παλεύουμε για τη νίκη».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

