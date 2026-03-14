Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

Ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα για την ομάδα του παρουσιάστηκε ο Θελάδες. Ο προπονητής της Πάφου αναφέρθηκε παράλληλα και στα play off αλλά και στους στόχους της ομάδας του.

Αναλυτικά: «Είμαι ευχαριστημένος. Πολύ σημαντική νίκη, είναι δύσκολο να βάζεις τόσα γκολ. Είμαι ευχαριστημένος με όσους έπαιξαν, ήταν δύσκολές οι καιρικές συνθήκες. Δεν δεχθήκαμε γκολ και ήταν ένα καλό βράδυ. Μπαίνουμε σε κρίσιμη περίοδο. Δέκα δύσκολα παιχνίδια. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Ακόμα ένας λόγος για να πιστεύουμε στην ομάδα. Να μάθουμε το επόμενο μας παιχνίδι και να δουλέψουμε σκληρά. Βλέποντας το πρόγραμμα, η προσέγγιση της ομάδας είναι ο επόμενος αγώνας. Έτσι θα προσεγγίσουμε την επόμενη φάση. Να δουλεύουμε σωστά στην προπόνηση και να παλεύουμε για τη νίκη».