ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Έμαθε αντίπαλο στα play out η Ομόνοια Αραδίππου, ευρωπαϊκό… βήμα για την Πάφο FC

Τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν στη βαθμολογία με το πέρας δύο παιχνιδιών της 26ης αγωνιστικής.

Άρχισε με δύο αναμετρήσεις η δράση της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η Ομόνοια Αραδίππου πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ με 2-1, σκαρφάλωσε στην κορυφή του β’ γκρουπ και πλέον γνωρίζει τον αντίπαλο της στην πρώτη αγωνιστική των play out. Η ομάδα του Σατσιά θα αναμετρηθεί με την Ένωση, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση και δεν μπορεί να… αναρριχηθεί. Από την άλλη, η αντίστοιχη του Μάρτινς συνεχίζει να προβληματίζει και με 33 βαθμούς έπεσε στην 8η θέση.

Στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας, η Πάφος συνεχίζει να… ξεσπά αφού μετά το 7-0 της προηγούμενης αγωνιστικής, κέρδισε με 4-0 τον Ακρίτα. Έτσι οι γαλάζιοι απόψε και αύριο θα… κοιμηθούν στην 3η (και ευρωπαϊκή θέση) καθώς αναμένουν το αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τον Εθνικό, αφού οι Λαρνακείς είναι πλέον στο -1. Συνεχίζει να ανησυχεί η ομάδα της Χλώρακας καθώς είναι μόλις στο +1 από τη ζώνη υποβιβασμού.  

Σάββατο, 14 Μαρτίου

ΑΕΛ – Ομόνοια Αραδίππου 1-2

Ακρίτας – Πάφος FC 0-4

Κυριακή, 15 Μαρτίου

16:00 Ανόρθωση – Απόλλων

19:00 Άρης – ΑΠΟΕΛ

20:30 Ομόνοια – Ολυμπιακός

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα –Ένωση

19:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Να θυμίσουμε πως στη Β' φάση, στον  Α' όμιλο θα γίνουν άλλες δέκα αγωνιστικές, ως ακολούθως:

1η αγωνιστική: 6-1 2-5 4-3 

2η αγωνιστική: 5-6 1-4 3-2

3η αγωνιστική: 6-4 2-1 5-3

4η αγωνιστική: 1-5 4-2 6-3

5η αγωνιστική: 3-1 2-6 5-4

6η αγωνιστική: 1-6 5-2 3-4

7η αγωνιστική: 6-5 4-1 2-3 

8η αγωνιστική: 4-6 1-2 3-5

9η αγωνιστική: 5-1 2-4 3-6

10η αγωνιστική: 1-3 6-2 4-5

Στο Β' όμιλο θα διεξαχθούν επτά αγωνιστικές ως ακολούθως: 

1η αγωνιστική: 1-8 2-7 3-6 4-5 

2η αγωνιστική: 8-5 6-4 7-3 1-2

3η αγωνιστική: 2-8 3-1 4-7 5-6 

4η αγωνιστική: 8-6 7-5 1-4 2-3

5η αγωνιστική: 3-8 4-2 5-1 6-7

6η αγωνιστική: 8-7 1-6 2-5 3-4

7η αγωνιστική: 4-8 5-3 6-2 7-1 

Η πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης θα διεξαχθεί στις 20, 21 και 22 Μαρτίου και στη συνέχεια ακολουθεί διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων. 

