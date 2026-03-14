To έκανε με... άλλη και θέλει να το ξανακάνει ο Καμορανέζι

Πέντε παιχνίδια στον πάγκο της Ανόρθωσης ο Μάουρο Καμορανέζι βελτίωσε την ομάδα της Αμμοχώστου που, παραμένοντας αήττητη σε αυτό το διάστημα (τρεις νίκες, δύο ήττες), ξεφεύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Το επόμενο εμπόδιο για το συγκρότημα του Ιταλοαργεντινού προπονητή, σε αγώνα που θα γίνει αύριο (15/03, 16:00) το απόγευμα, είναι ο Απόλλωνας, που διανύει εξαιρετική φόρμα.

Πρόκειται για μια ομάδα που στην πρώτη θητεία του Καμορανέζι, η Ανόρθωση σε δύο αναμετρήσεις δεν κατάφερε να κερδίσει, χάνοντας τόσο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος στο στάδιο «Αλφαμέγα» (2-0), όσο και στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για το κύπελλο (1- 3). Την ίδια χρονιά (2024-25), ο Καμορανέζι είχε πάρει τρίποντο σε βάρος των κυανολεύκων, ως προπονητής της Καρμιώτισσας (2-0).

Την Κυριακή θα επιχειρήσει να οδηγήσει και την Ανόρθωση σε νίκη κόντρα στον Απόλλωνα, κάτι που η ομάδα της Αμμοχώστου δεν μπόρεσε να πετύχει στις τελευταίες πέντε μεταξύ τους αναμετρήσεις, με το συγκρότημα της Λεμεσού να μετράει τέσσερις νίκες, ενώ ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο.

Στην προσπάθεια της Ανόρθωσης είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να συνεισφέρει ο Αλέσσιο Ντα Κρουζ, που είχε ενοχλήσεις στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα εκτός είναι οι Κίκο, Ντιόν και Αρτυματάς.