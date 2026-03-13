Κόλλησαν στο «μηδέν» ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα

ΠΑΕΕΚ και Νέα Σαλαμίνα έμειναν στο 0-0 και πλέον η ομάδα της Κερύνειας κινδυνεύει να χάσει την τρίτη θέση.

Η ομάδα του Μάκη Σεργίδη ανέβηκε στους 40 βαθμούς, ούσα στο +1 από την Καρμιώτισσα η οποία αντιμετωπίζει την Ομόνοια 29Μ.

Η Νέα Σαλαμίνα έφτασε τους 66 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα:

Παρασκευή (13/3)

ΔΟΞΑ - ΑΣΙΛ 1-0

ΠΑΕΕΚ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-0

Σάββατο (14/3)

Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ 15:30

Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 17:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 66

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 43

ΠΑΕΕΚ 40

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 39 (με παιχνίδι λιγότερο)

ΔΟΞΑ 38

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 34 (με παιχνίδι λιγότερο)

ΑΣΙΛ 27

ΜΕΑΠ 25 (με παιχνίδι λιγότερο)