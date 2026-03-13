Κόλλησαν στο «μηδέν» ΠΑΕΕΚ - Νέα Σαλαμίνα
Ισόπαλο χωρίς γκολ το παιχνίδι στο «Κερύνεια Επιστροφή» ανάμεσα στην ΠΑΕΕΚ και την Νέα Σαλαμίνα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής
ΠΑΕΕΚ και Νέα Σαλαμίνα έμειναν στο 0-0 και πλέον η ομάδα της Κερύνειας κινδυνεύει να χάσει την τρίτη θέση.
Η ομάδα του Μάκη Σεργίδη ανέβηκε στους 40 βαθμούς, ούσα στο +1 από την Καρμιώτισσα η οποία αντιμετωπίζει την Ομόνοια 29Μ.
Η Νέα Σαλαμίνα έφτασε τους 66 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα:
Παρασκευή (13/3)
ΔΟΞΑ - ΑΣΙΛ 1-0
ΠΑΕΕΚ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-0
Σάββατο (14/3)
Αγία Νάπα - ΜΕΑΠ 15:30
Ομόνοια 29Μ - Καρμιώτισσα 17:00
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
ΣΑΛΑΜΙΝΑ 66
ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 43
ΠΑΕΕΚ 40
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 39 (με παιχνίδι λιγότερο)
ΔΟΞΑ 38
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 34 (με παιχνίδι λιγότερο)
ΑΣΙΛ 27
ΜΕΑΠ 25 (με παιχνίδι λιγότερο)