Η Ομόνοια 29Μ περιμένει την Καρμιώτισσα σε σπουδαία μάχη ανόδου - Πρόγραμμα και βαθμολογία

Με έξι ματς συνεχίζεται το Σάββατο η δράση στη Β΄ Κατηγορία.

Στην Περιστερώνα, εκεί όπου στις 17:00 θα κοντραριστούν Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα είναι στραμμένα τα βλέμματα του σημερινού (14/03) μενού στη Β΄ Κατηγορία.

Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της β΄ φάσης για τον α΄ όμιλο, οι πράσινοι με νίκη θα κάνουν αποφασιστικό βήμα ανόδου αφού θα απομακρυνθούν αρκετά από την 4η θέση ενώ η ομάδα των Πολεμιδιών με διπλό θα ανέβει στην 3η θέση και θα προσπεράσει την ΠΑΕΕΚ.

Παρασκευή 13/03

ΠΑΕΕΚ Νέα Σαλαμίνα 0-0

Δόξα - ΑΣΙΛ 1-0

Σάββατο 14/03

15:30 Αγία Νάπα-ΜΕΑΠ

17:00 Ομόνοια 29Μ-Καρμιώτισσα

 

Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ

1.Νέα Σαλαμίνα 66

2. Ομόνοια 29Μ 43

4. ΠΑΕΕΚ 40

3. Καρμιώτισσα 39

5. Δόξα 38

6. Αγία Νάπα 34

7. ΑΣΙΛ 27

8. ΜΕΑΠ 25

 

*** Στον β΄ όμιλο, και τα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο (15:30) και στα οποία το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο αφού «καίγονται» οι τρεις τελευταίες ομάδες, στην προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού. Αναλυτικά:

Ηρακλής Γερ.-Αχ./Ονήσιλος

Σπάρτακος-Εθνικός Λατσιών

Χαλκάνορας-ΑΕΖ

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-Διγενής Μόρφου

Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ

1.Διγενής Μόρφου 34

2. Χαλκάνορας 31

3. Σπάρτακος 30

4. Ηρακλής 29

5. ΑΠΕΑ Ακρ. 26

6.Εθνικός Λατσιών 20

7. ΑΕΖ 19

8. Αχ./Ονήσιλος 7

