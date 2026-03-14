Η Ομόνοια 29Μ περιμένει την Καρμιώτισσα σε σπουδαία μάχη ανόδου - Πρόγραμμα και βαθμολογία
Με έξι ματς συνεχίζεται το Σάββατο η δράση στη Β΄ Κατηγορία.
Στην Περιστερώνα, εκεί όπου στις 17:00 θα κοντραριστούν Ομόνοια 29ης Μαΐου και Καρμιώτισσα είναι στραμμένα τα βλέμματα του σημερινού (14/03) μενού στη Β΄ Κατηγορία.
Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της β΄ φάσης για τον α΄ όμιλο, οι πράσινοι με νίκη θα κάνουν αποφασιστικό βήμα ανόδου αφού θα απομακρυνθούν αρκετά από την 4η θέση ενώ η ομάδα των Πολεμιδιών με διπλό θα ανέβει στην 3η θέση και θα προσπεράσει την ΠΑΕΕΚ.
Παρασκευή 13/03
ΠΑΕΕΚ Νέα Σαλαμίνα 0-0
Δόξα - ΑΣΙΛ 1-0
Σάββατο 14/03
15:30 Αγία Νάπα-ΜΕΑΠ
17:00 Ομόνοια 29Μ-Καρμιώτισσα
Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ
1.Νέα Σαλαμίνα 66
2. Ομόνοια 29Μ 43
4. ΠΑΕΕΚ 40
3. Καρμιώτισσα 39
5. Δόξα 38
6. Αγία Νάπα 34
7. ΑΣΙΛ 27
8. ΜΕΑΠ 25
*** Στον β΄ όμιλο, και τα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο (15:30) και στα οποία το ενδιαφέρον είναι μονόπλευρο αφού «καίγονται» οι τρεις τελευταίες ομάδες, στην προσπάθεια για αποφυγή του υποβιβασμού. Αναλυτικά:
Ηρακλής Γερ.-Αχ./Ονήσιλος
Σπάρτακος-Εθνικός Λατσιών
Χαλκάνορας-ΑΕΖ
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου-Διγενής Μόρφου
Η βαθμολογία του β΄ γκρουπ
1.Διγενής Μόρφου 34
2. Χαλκάνορας 31
3. Σπάρτακος 30
4. Ηρακλής 29
5. ΑΠΕΑ Ακρ. 26
6.Εθνικός Λατσιών 20
7. ΑΕΖ 19
8. Αχ./Ονήσιλος 7