Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

Δύο εβδομάδες μετά το νικηφόρο πέρασμά του από το «Αλφαμέγα», κερδίζοντας την ΑΕΛ (1-2), ο ΑΠΟΕΛ καλείται το βράδυ της Κυριακής (15/03, 19:00) να πάρει άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί του Άρη, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Μετά και την ήττα στην περασμένη αγωνιστική από την Ανόρθωση (0-2), οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν έδαφος από τις θέσεις που προσφέρουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλουν επειγόντως να μπορέσουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα για να έχουν ελπίδες ενόψει των πλέι οφ.

Καταρχάς, με ενδεχόμενη νίκη η ομάδα της Λευκωσίας θα ξεπεράσει στον βαθμολογικό πίνακα τον αυριανό αντίπαλό της, που αυτή τη στιγμή έχει έναν βαθμό περισσότερο (43-42).

Εάν τα καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ θα είναι η τρίτη σερί επιτυχία επί της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», την οποία κέρδισε τόσο στον αγώνα του πρώτου γύρου με 2-0 όσο και στο τελευταίο συναπάντημά τους στην περσινή περίοδο (2-1). Τα δύο αυτά παιχνίδια είχαν γίνει στο ΓΣΠ. Αντίθετα, σε έξι εκτός έδρας ματς με τον Άρη οι γαλαζοκίτρινοι δεν κέρδισαν. Τελευταίο τους διπλό ήταν στις 17 Απριλίου 2022. Εκ τότε σε έξι παιχνίδια στη Λεμεσό, ήρθαν δυο ισοπαλίες και έπειτα ο Άρης πήρε τέσσερις συναπτές νίκες.

Δεδομένοι απόντες για τα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία θεωρούνται οι Λαΐφης, Πιέρος και Σταφυλίδης.