Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κρίσιμη έξοδος για τους γαλαζοκίτρινους στη Λεμεσό όπου θα ξεκαθαρίσουν πολλά για την πορεία του στο πρωτάθλημα.

Δύο εβδομάδες μετά το νικηφόρο πέρασμά του από το «Αλφαμέγα», κερδίζοντας την ΑΕΛ (1-2), ο ΑΠΟΕΛ καλείται το βράδυ της Κυριακής (15/03, 19:00) να πάρει άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί του Άρη, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Μετά και την ήττα στην περασμένη αγωνιστική από την Ανόρθωση (0-2), οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν έδαφος από τις θέσεις που προσφέρουν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλουν επειγόντως να μπορέσουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα για να έχουν ελπίδες ενόψει των πλέι οφ.

Καταρχάς, με ενδεχόμενη νίκη η ομάδα της Λευκωσίας θα ξεπεράσει στον βαθμολογικό πίνακα τον αυριανό αντίπαλό της, που αυτή τη στιγμή έχει έναν βαθμό περισσότερο (43-42).

Εάν τα καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ θα είναι η τρίτη σερί επιτυχία επί της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», την οποία κέρδισε τόσο στον αγώνα του πρώτου γύρου με 2-0 όσο και στο τελευταίο συναπάντημά τους στην περσινή περίοδο (2-1). Τα δύο αυτά παιχνίδια είχαν γίνει στο ΓΣΠ. Αντίθετα, σε έξι εκτός έδρας ματς με τον Άρη οι γαλαζοκίτρινοι δεν κέρδισαν. Τελευταίο τους διπλό ήταν στις 17 Απριλίου 2022. Εκ τότε σε έξι παιχνίδια στη Λεμεσό, ήρθαν δυο ισοπαλίες και έπειτα ο Άρης πήρε τέσσερις συναπτές νίκες.

Δεδομένοι απόντες για τα πλάνα του Πάμπλο Γκαρσία θεωρούνται οι Λαΐφης, Πιέρος και Σταφυλίδης.

To έκανε με... άλλη και θέλει να το ξανακάνει ο Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μίλησε στο φινάλε και κλείδωσε τη νίκη η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόνο αν τριτώσει το... καλό ο ΑΠΟΕΛ, θα μπορεί να ελπίζει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρίτωσε το καλό για τη Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστρέφει στη δράση μετά από επτά μήνες ο Γκάβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουζακίτης για την κίνηση του Ταρέμι: «Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έσπασε το ρόδι»

Ελλάδα

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Έμαθε αντίπαλο στα play out η Ομόνοια Αραδίππου, ευρωπαϊκό… βήμα για την Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε τη νίκη η Πάφος FC επί του Ακρίτα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νικολάου: «Πιστεύω στην ομάδα, αν δεν πίστευα δεν θα ήμουν εδώ»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν ξανάγινε - Οι παίκτες της Τσέλσι περικύκλωσαν τον διαιτητή πριν τη σέντρα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Βελτιωθήκαμε κι αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωσε απόστολή με Σεμέδο και Άιτινγκ η Ομόνοια - Πρόβλημα με Χρίστου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό για Μπράιτον, η Μπέρνλι συνεχίζει να το παλεύει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεμπέρδεψε με τεσσάρα η Πάφος και πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Λουίζ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με γκολ-ποίημα παρέμεινε μόνη στην τρίτη θέση της La Liga η Ατλέτικο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη