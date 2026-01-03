Επανεκκίνηση με ντέρμπι κορυφής

Με σημαντικά παιχνίδια επαναρχίζει η 14η αγωνιστική και προτελευταία της α΄ φάσης του πρωταθλήματος της Β΄ Κατηγορίας. Και με το πέρας της, θα γνωρίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς διαμορφώνονται οι δύο όμιλοι.

Αυτός της ανόδου και αυτός του υποβιβασμού. Τα φώτα από το σημερινό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει εφτά ματς (14:30), πέφτουν στο ντέρμπι κορυφής, με τη 2η Αγία Νάπα να υποδέχεται την πρωτοπόρο και αήττητη Νέα Σαλαμίνα. Ωστόσο, τη δική του σημασία έχει και ο αγώνας μεταξύ του Διγενή Μόρφου και της ΠΑΕΕΚ.

Τα υπόλοιπα ματς είναι: MEAΠ-ΑΕΖ, Αχ./Ονήσιλος-Ομόνοια 29Μ, Χαλκάνορας-ΑΣΙΛ, ΑΠΕΑ Ακρ.-Εθνικός Λατσιών, Ηρακλής Γερ.-Σπάρτακος. Η αγωνιστική θα κλείσει την Κυριακή με τη μάχη ανάμεσα σε Δόξα-Καρμιώτισσα, που επίσης έχουν βλέψεις για την άνοδο.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 35, Αγία Νάπα 25, Δόξα 24, ΠΑΕΕΚ 23, Καρμιώτισσα 21, Διγενής Μόρφου 20, Ομόνοια 29Μ 20, ΑΣΙΛ 19, ΜΕΑΠ 18, Χαλκάνορας 16, ΑΠΕΑ Ακρ. 15, Εθνικός Λατσιών 12, Σπάρτακος 12, Ηρακλής 12, ΑΕΖ 9, Αχ./Ονήσιλος 4.