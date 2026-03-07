Πολύ δυνατές γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

Από τις κορυφαίες αθλήτριες τής Ευρώπης στα αγωνίσματα ρίψεων θα βρεθούν το σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, για να λάβουν μέρος στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Πέραν των αθλητριών με εξαιρετικές επιδόσεις, υπάρχουν και αυτές οι οποίες προκαλούν τον θαυμασμό για τη διάρκειά τους σε υψηλό επίπεδο, όπως η 46χρονη Γαλλίδα δισκοβόλος Μελίνα Ρομπέρ-Μισιόν και η 45χρονη Αλβανίδα (πρώην Κουβανή) σφυροβόλος Γίπσι Μορένο!

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Παρούσες στη Λευκωσία θα είναι και οι τρεις περσινές νικήτριες, οι οποίες θα διεκδικήσουν την επιστροφή τους στο βάθρο. Μάλιστα, οι δύο πρώτες έχουν εξασφαλισμένη τη συμμετοχή τους στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν (20-22/03/26). Η χρυσή νικήτρια Πορτογαλίδα Τζέσικα Ινσιούντ ήταν 6η στο περσινό Παγκόσμιο Κλειστού, 8η στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού, ενώ στα δύο τελευταία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ήταν 9η. Στον κλειστό στίβο είχε επίσης, 10η και 12η θέση στα Παγκόσμια και 4η και 5η θέση στα Ευρωπαϊκά. Έχει ατομική επίδοση τα 19,21μ. και φετινό 18,90μ. στον κλειστό. Η δεύτερη πέρσι στη Λευκωσία, Γερμανίδα Καταρίνα Μάις, είναι η κορυφαία σε επιδόσεις από τις συμμετέχουσες (19,25μ. ατομικό, 19,02μ. φετινό), με 15η και 16η θέση στους δύο τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες, 11η στο περσινό Παγκόσμιο τού Τόκιο και 8η στο Ευρωπαϊκό τού 2023. Στον Κλειστό Στίβο ήταν 11η στο Παγκόσμιο τού 2022, 10η στο Ευρωπαϊκό τού 2023 και 7η στο Ευρωπαϊκό τού 2025. Τρίτη πέρσι στη Λευκωσία ήταν η Ισπανίδα Μαρία Μπελέν Τόιμιλ (ατομικό 18,80μ., φετινό 17,80μ.), η οποία ήταν 5η στο Ευρωπαϊκό τού 2024 και 10η στο Ευρωπαϊκό τού 2022. Στον κλειστό στίβο ήταν 13η στο Ευρωπαϊκό τού 2023. Με καλύτερη φετινή και ατομική επίδοση τα 18,69μ., η Πορτογαλίδα Ελιάνα Μπανδέιρα αναμένεται να διεκδικήσει θέση στο βάθρο των νικητριών, έχοντας 15η θέση στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού και 17η στο περσινό Παγκόσμιο τού Τόκιο.

Συνολικές συμμετοχές: 13 από 11 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: /

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Από τα πιο ανταγωνιστικά και ενδιαφέροντα αγωνίσματα αναμένεται να είναι η δισκοβολία γυναικών, με τις τρεις περσινές νικήτριες να έρχονται ξανά στη Λευκωσία, για ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Η χρυσή Σουηδή Βανέσα Κάμγκα, Νο9 στην παγκόσμια κατάταξη, θα κάνει τη φετινή της

πρεμιέρα στην Κύπρο (ατομικό και εθνικό ρεκόρ τα 66,61μ.), έχοντας ως διεθνείς επιτυχίες την 5η θέση στους Ολυμπιακούς τού 2024 και την 4η θέση στο περσινό Παγκόσμιο τού Τόκιο. Δεύτερη πέρσι ήταν η Πορτογαλίδα Λιλιάνα Κα (ατομικό 66,40μ.), Νο13 στην παγκόσμια κατάταξη, 5η στους Ολυμπιακούς τού Τόκιο και 14η στο Παρίσι. Στα τελευταία Παγκόσμια ήταν 6η στο Όρεγκον το 2022 και 8η στη Βουδαπέστη το 2023, ενώ στα Ευρωπαϊκά κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στη Ρώμη το 2024 και ήταν 5η το 2022 στο Μόναχο. Η περσινή χάλκινη νικήτρια στη Λευκωσία, Γερμανίδα Μαρίκε Σταϊνάκερ έχει την κορυφαία επίδοση καριέρας από όλες με 67,31μ. και είναι η κορυφαία έως τώρα φέτος στον κόσμο με 64,12μ. Η Σταϊνάκερ, Νο11 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν 4η στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού και 8η στο Τόκιο, ενώ στα Ευρωπαϊκά ήταν 12η το 2024. Μέχρι στιγμής το όριο των 61,00μ. για το Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ έχουν πετύχει η Σταϊνάκερ (64,12μ.), η Κα (61,88μ.) και η Γερμανίδα Λάια Μπραουνάγκελ (61,49μ.).

Εξαιρετικές αθλήτριες είναι επίσης η Πορτογαλίδα Ιρίνα Ροδρίγκες (ατομικό 66,60μ.) και η Ιταλίδα Ντέζι Οσάκουε (ατομικό 64,57μ.), ωστόσο το μεγάλο όνομα είναι μία φανταστική διαχρονική αθλήτρια, η 46χρονη Γαλλίδα Μελίνα Ρομπέρ-Μισιόν, αργυρή Ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ασημένια στο Παγκόσμιο τού 2013 και χάλκινη στο Παγκόσμιο τού 2017, ασημένια στο Ευρωπαϊκό τού 2014 και 24 φορές πρωταθλήτρια Γαλλίας!!! Η σημαιοφόρος τής Γαλλίας στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού, είναι και μητέρα δύο κοριτσιών (2010 και 2018)!

Συνολικές συμμετοχές: 25 από 18 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: Παρασκευούλα Θρασυβούλου (21/02/1994) (ατομικό και φετινό 53,62μ.)

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Ακόμα ένα αγώνισμα στο οποίο θα λάβουν μέρος εξαιρετικές αθλήτριες, προϊδεάζοντας για μεγάλη μάχη για το βάθρο των νικητριών. Στην απουσία τής περσινής νικήτριας, Φινλανδής Σίλια Κόσονεν, την πρώτη θέση γλυκοκοιτάζουν οι δύο που τη συνόδευσαν στο βάθρο, Ροζ Λογκά και Σάρα Φαντίνι. Μάλιστα είναι και οι μοναδικές από τις συμμετέχουσες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει το όριο για το καλοκαιρινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ, ρίχνοντας πάνω από το όριο των 71,50μ. Η Γαλλίδα Ροζ Λογκά μπήκε δυναμικά στο 2026, με νέο ατομικό ρεκόρ στα 73,81μ. και δείχνει αποφασισμένη στα 23 της να αρχίσει την ανοδική της πορεία. Στο περσινό Παγκόσμιο τού Τόκιο ήταν η άτυχη 13η των προκριματικών, έχοντας ως κορυφαία επιτυχία της το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό τού

2024. Χρυσή πρωταθλήτρια τότε στη Ρώμη ήταν η Σάρα Φαντίνι, η οποία είναι κάτοχος τού εθνικού ρεκόρ Ιταλίας με 75,77μ. (2022). Η Φαντίνι ήταν 12η στους δύο τελευταίους Ολυμπιακούς (2021, 2024), 4η, 6η και 7η παγκόσμια πρωταθλήτρια, κέρδισε ακόμα ένα μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό, το χάλκινο το 2022 και είναι μια σταθερή αξία στη γυναικεία σφυροβολία.

Από τα μεγάλα ονόματα τής σφυροβολίας είναι η Δανή Κατρίν Κοχ Γιάκομπσεν (ατομικό 74,22μ., εθνικό ρεκόρ), Νο11 στην παγκόσμια κατάταξη, 8η στο περσινό Παγκόσμιο τού Τόκιο, 10η στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού και 5η την ίδια χρονιά στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Αξιοσημείωτη η συμμετοχή των δύο κοριτσιών που κέρδισαν πέρσι τη χάλκινη Βαλεντίνα Σάββα στο Ευρωπαϊκό Κ23, η χρυσή Γερμανίδα Αλίν Κουν (ατομικό 72,53μ.) και η ασημένια Ιρλανδή Νίκολα Τούτχιλ (ατομικό 71,75μ.), οι οποίες μάλιστα πέρασαν και στον τελικό τού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στο Τόκιο (9η η Κουν, 11η η Τούτχιλ). Πέρσι στη Λευκωσία, στην κατηγορία κάτω των 23 ετών, το χρυσό το κέρδισε η Τούτχιλ και το χάλκινο η Κουν!!! Και οι δυο τους ανήκουν πλέον μόνο στην κατηγορία γυναικών, γεννηθείσες το 2003. Αφήσαμε τελευταία από αυτές που ξεχωρίζουν, μία σπουδαία κυρία της σφυροβολίας, την 45χρονη πια Γίπσι Μορένο, η οποία ως Κουβανή αναδείχθηκε χρυσή Ολυμπιονίκης το 2008 και ασημένια το 2004, χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια, το 2001, 2003 και 2005 και ασημένια το 2007, έχοντας πολλές άλλες επιτυχίες. Από το 2025 εκπροσωπεί διεθνώς την Αλβανία.

Συνολικές συμμετοχές: 23 από 18 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: Κωνσταντίνα Αντωνιάδου (06/06/2008) (ατομικό και φετινό 51,64μ.)

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Πέρσι τρέλανε κόσμο στη Λευκωσία με τα συνεχόμενα ρεκόρ της, με κορυφαίο το ρεκόρ Ευρώπης κάτω των 23 ετών, με 66,88μ.!!! Και φέτος θα είναι στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ για να τα βελτιώσει ακόμα περισσότερο... Η Σερβίδα Αντριάνα Βιλάγκος, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα κάνει τη φετινή της πρεμιέρα στη Λευκωσία, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Πέρσι, είχε τη δεύτερη κορυφαία επίδοση στον κόσμο (67,22μ., εθνικό ρεκόρ), κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κ23 και ήταν 8η στο Παγκόσμιο τού Τόκιο. Έχει δύο ασημένια μετάλλια στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2022, 2023) και αρκετά άλλα μετάλλια, παρά το ότι είναι μόλις 22 χρονών. Τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο ΓΣΠ ελπίζουμε ότι θα ξεσηκώσει με τις βολές της το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη η Ελλαδίτισσα Ελίνα Τζένγκο (ατομικό 65,81μ.), η

οποία θα κάνει επίσης ντεμπούτο στη χρονιά στη Λευκωσία. Η 23χρονη Τζένγκο, νικήτρια πέρσι στα Ντάιαμοντ Λιγκ και 5η στο Παγκόσμιο τού Τόκιο, ήταν χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 στο Μόναχο και 9η στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού. Την 3η καλύτερη επίδοση από τις συμμετέχουσες έχει η Νορβηγίδα Μαρί-Τερές Ομσπτ με 63,50μ., 11η στους Ολυμπιακούς τού 2024 και χάλκινη στο Ευρωπαϊκό της ίδιας χρονιάς. Καλύτερη μέχρι στιγμής στον κόσμο είναι η Γαλλίδα Τζαντ Μαραβάλ με 58,66μ.

Συνολικές συμμετοχές: 14 από 13 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: /