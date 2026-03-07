Υποστολή σημαίας στη Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί το καλοκαίρι ο Μπερνάρντο Σίλβα

Τίτλοι τέλους σε μια σπουδαία και ιστορική συνύπαρξη αναμένεται να πέσουν το προσεχές καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Ματέο Μορέτο, ο Μπερνάρντο Σίλβα πήρε την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από τους «πολίτες» στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, όταν και θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει κάνει καμία κρούση στον 31χρονο Πορτογάλο για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με αποτέλεσμα ο ίδιος να στραφεί στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός αποτελεί «σημαία» για τη Σίτι, αφού αγωνίστηκε στον σύλλογο από το 2017 - όταν και πήρε μεταγραφή από τη Μονακό.

Σε αυτά τα 9 χρόνια παρουσίας του στο «Έτιχαντ» ο Σίλβα μετρά 445 συμμετοχές με 75 γκολ και 77 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει συνολικά 17 τίτλους!