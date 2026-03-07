ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υποστολή σημαίας στη Μάντσεστερ Σίτι: Αποχωρεί το καλοκαίρι ο Μπερνάρντο Σίλβα

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Ματέο Μορέτο

Τίτλοι τέλους σε μια σπουδαία και ιστορική συνύπαρξη αναμένεται να πέσουν το προσεχές καλοκαίρι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Ματέο Μορέτο, ο Μπερνάρντο Σίλβα πήρε την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από τους «πολίτες» στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, όταν και θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η διοίκηση του συλλόγου δεν έχει κάνει καμία κρούση στον 31χρονο Πορτογάλο για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με αποτέλεσμα ο ίδιος να στραφεί στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός αποτελεί «σημαία» για τη Σίτι, αφού αγωνίστηκε στον σύλλογο από το 2017 - όταν και πήρε μεταγραφή από τη Μονακό.

Σε αυτά τα 9 χρόνια παρουσίας του στο «Έτιχαντ» ο Σίλβα μετρά 445 συμμετοχές με 75 γκολ και 77 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατακτήσει συνολικά 17 τίτλους!

