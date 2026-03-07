Στο «ραντάρ» της ΑΕΚ ο Ροθάδα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε εντατικούς ρυθμούς δουλεύουν στην ΑΕΚ για την εξεύρεσή του νέου προπονητή.

Τα ονόματα των Σα Πίντο και Μπεν Σιμόν απασχόλησαν τους ιθύνοντες των κιτρινοπρασίνων, όμως για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν κι έτσι κοιτάζουν προς άλλες κατευθύνσεις. Το όνομα του Χάβι Ροθάδα βρίσκεται ψηλά στην λίστα καθώς αξιολογήθηκε και… προκρίθηκε.

Ο προπονητής της Ε.Ν Ύψωνα δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 έτσι η ΑΕΚ θα κληθεί να χτυπήσει και τη… δική τους πόρτα. Ο Ροθάδα έχει δείξει θετικό έργο στην ομάδα της Λεμεσού γι’ αυτό και έστρεψε την προσοχή επάνω του. Οι επόμενες ώρες θα ρίξουν περισσότερο φως. Σημειώνεται πως στην σχετική λίστα υπάρχουν κι άλλα ονόματα.

Διαβαστε ακομη