«Ασημένιος» ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού

Δημοσιευτηκε:

Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε για τα ελληνικά «χρώματα» το Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, καθώς ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό των κρίκων.

Ο 35χρονος γυμναστής, ο οποίος το 2016 αναδείχθηκε «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο Ρίο ντε Τζανέιρο, βαθμολογήθηκε στον τελικό με 14.300, μένοντας πίσω από τον 23χρονο Ρώσο, Ίλια Ζάικα, που συγκέντρωσε 14.600 βαθμούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα (14.233 βαθμοί).

Στο μεταξύ, η Μαγδαληνή Τσιώρη κατέκτησε την 6η θέση στους ασύμμετρους ζυγούς, συγκεντρώνοντας 12.666 βαθμούς, ενώ έκτος κατετάγη και ο Νίκος Ηλιόπουλος στον τελικό των ασύμμετρων ζυγών με 13.466 βαθμούς.

