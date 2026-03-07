Αναλλοίωτο το σκηνικό στην ΑΕΚ με Καραπατάκη

Ανένδοτος ο Άντρος Καραπατάκης.

Σε προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/3), ο τέως -πλέον- πρόεδρος της ΑΕΚ δεν άλλαξε γνώμη και έτσι παραμένει εκτός ηγεσίας καθώς δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην προεδρία των κιτρινοπρασίνων.

Παρά την έντονη φημολογία για δεύτερες σκέψεις, για την ώρα το σκηνικό δεν διαφοροποιείται. Άτομα που βρίσκονται κοντά στην διοίκηση της ΑΕΚ, προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Καραπατάκη χωρίς αποτέλεσμα κι έτσι δειλά δειλά θα αρχίσει να καταστρώνεται το πλάνο για την επόμενη μέρα.