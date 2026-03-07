Αυτοί παρατάσσονται στο Ολυμπιακός – Εθνικός

Παιχνίδι έξι… βαθμών θα διεξαχθεί στις 17:00 στο ΓΣΠ ανάμεσα σε Ολυμπιακού και Εθνικό. Αμφότερες βρίσκονται στη ζώνη υποβιβασμού και θα ψάξουν το τρίποντο ώστε να… ξεφύγουν.

Γιώργος Κωστή και Ρουί Φερέιρα επέλεξαν τους πιο κάτω ποδοσφαιριστές με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο.

Οι ενδεκάδες

Ολυμπιακός: Ταλιχμανίδης, Τζεπάρ, Πική, Φελίπε, Ταβάρες, Αλμέιδα, Κοβαλένκο, Κονομής, Γκόμες, Χαραλάμπους, Τεϊσέιρα.

Εθνικός: Φλόρες, Φελίπε, Σέχας, Πεχλιβάνης, Γκονζάλεζ, Ψάλτης, Παπαγεωργίου, Γιούσης, Ενρίκε, Σιβέριο, Αντερέγκεν.