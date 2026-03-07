Η Κύπρος στην παγκόσμια σκηνή του θαλασσίου σκι

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι ανακοινώνει τη συμμετοχή του πρωταθλητή μας Αντρέα Κωνσταντίνου στο IWWF World Under-17 Waterski Championships, που θα διεξαχθεί από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026 στην Κόρδοβα της Αργεντινής.

Η κυπριακή αποστολή αναχωρεί στις 22 Μαρτίου για την Αργεντινή, με τον Αντρέα Κωνσταντίνου και τον προπονητή του Srdjan Dragic, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει της κορυφαίας διοργάνωσης της χρονιάς στην κατηγορία U17. Θα προηγηθεί μία εβδομάδα εντατικών προπονήσεων στη λίμνη διεξαγωγής, ώστε ο αθλητής μας να προσαρμοστεί πλήρως στις αγωνιστικές συνθήκες, το σκάφος και το φυσικό περιβάλλον (εγκλιματισμός), στοιχείο καθοριστικής σημασίας σε διοργανώσεις αυτού του επιπέδου. Στους αγώνες θα παραστεί και θα στηρίξει από κοντά την ομάδα, ο Πρόεδρος της Κ.Ο.Θα.Σκι κ. Στέλιος Κωνσταντίνου.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Ahumada Waterski Club, μια τεχνητή λίμνη διεθνών προδιαγραφών, ειδικά κατασκευασμένη για θαλάσσιο σκι, που βρίσκεται μεταξύ των περιοχών San José και Villa Dolores, στους πρόποδες της οροσειράς της Κόρδοβα. Οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες για διεθνείς διοργανώσεις και αναμένεται να φιλοξενήσουν περισσότερους από 110 κορυφαίους νεαρούς αθλητές από 18 χώρες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα αγωνίσματα Σλάλομ, Φιγούρες (Tricks) και Άλμα.

Ο Αντρέας Κωνσταντίνου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της διοργάνωσης, καθώς βρίσκεται στην 6η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης U17 μεταξύ των αθλητών που αναμένεται να συμμετάσχουν. Παράλληλα, κατέχει το Παγκύπριο ρεκόρ στην κατηγορία του αλλά και στην κατηγορία Ανδρών στο αγώνισμα του Σλάλομ, με επίδοση 2 μπάλες στα 58 χλμ/ώρα και 10,75μ σχοινί (2/58/10,75), επίδοση που επιβεβαιώνει το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο και τις προοπτικές του σε διεθνές στερέωμα.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17 αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το άθλημα στη χώρα μας. Η παρουσία του Αντρέα Κωνσταντίνου ανάμεσα στην παγκόσμια ελίτ των νεαρών αθλητών επιβεβαιώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται από την ΚΟΘΑΣΚΙ, τους προπονητές και τους αθλητές, αναδεικνύοντας την Κύπρο σε υπολογίσιμη δύναμη στο διεθνές θαλάσσιο σκι.

Πέραν του αγωνιστικού μέρους, η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή του αθλήματος, με παράλληλες εκδηλώσεις, επιδείξεις και δραστηριότητες για το κοινό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U17 φιλοξενείται στην Αργεντινή — ένα ιστορικό γεγονός για το άθλημα στη Νότια Αμερική.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλασσίου Σκι εύχεται στον Αντρέα Κωνσταντίνου κάθε επιτυχία και καλή διάκριση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο στο ανώτατο επίπεδο του παγκόσμιου θαλασσίου σκι.